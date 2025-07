Lebuktak: újra együtt Katie Holmes és Joshua Jackson, a Dawson és a haverok szerelmespárja - FOTÓ

Már 22 éve, hogy véget ért az ikonikus telenovella, a Dawson és a haverok, de a sorozat részeit a mai napig játszák a tévécsatornák. A 6 évados tiniromkom az egyik első úttörője volt napjaink sorozatmániájának, hatása a mai napig érezhető a romantikus történetek és drámasorozatok terén. A Dawson és a haverok szereplői a sorozat népszerűsége ellenére nem futottak be akkora karriert, mint azt a rajongók remélték. Ez alól talán az egyetlen kivétel Katie Holmes, akinek nem csak a filmszerepei, hanem a magánélete is évtizedeken át izgatta a közvéleményt. Most pedig újra az újságok címlapjaira került: lefotózták őt az exbarátjával, Joshua Jacksonnal.

Katie Holmes és Joshua Jackson együtt forgatja legújabb, Happy Hours című filmjét

Forrás: GC Images

Katie Holmes szerelmi élete mindig is izgatta a rajongókat

A színésznő a sorozatban és a való életben is egy párt alkotott Joshua Jacksonnal, azonban a Dawson és a haverok sztárpárja nem sokkal a forgatások vége után szakított egymással. Ezután Katie Holmes filmekben és sorozatokban csillogtatta meg tudását, majd összejött Chris Kleinnel, aki eljegyezte, de még az esküvőjük előtt szakítottak egymással. Ekkor érkezett a színésznő életébe Tom Cruise, akivel évekig Hollywood elsőszámú sztárpárjaként szerepeltek az újságok címlapjain. Végül 7 évnyi házasság, és egy közös gyerek után Katie beadta a válókeresetet, miután a Mission: Impossible sztárja egy bentlakásos szcientológus iskolahajóra akarta beíratni a lányukat Surit. Évekkel később a színésznő Jamie Fox-szal jött össze, azonban ezt a kapcsolatot maga alá temette a titkolózás: soha sehova nem jártak el együtt.

Újra együtt Katie és Joshua

Azt hihetnénk, hogy itt véget ért a dráma és a romantika Katie Holmes életében, azonban most újra összesodorta őt az élet Joshua Jacksonnal. A két sztár ugyanis együtt szerepel a Happy Hours című filmben, amelyben szerelmespár alakítanak. A képek alapján még mindig van közöttük intimitás. Erről osztott meg képeket az Instagram-oldalán Katie, melyekhez azt írta:

Jó újra Josh-sal dolgozni ennyi év után, ez annak a bizonyítéka, hogy ilyen hosszú ideig is megmaradt köztünk a jó viszony.

A bejegyzés alá a Dawson és a haverok szereplőgárdájának egy másik tagja, Busy Phillipps is kommentelt, aki azt írta, izgatottan várja, hogy mit fog nyújtani a filmvásznon a korábbi szerelmespár - számolt be róla a Cosmopolitan.