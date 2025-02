A csillagok állása szerint ez a hét kedvező lehet régi konfliktusok tisztázásához, valamint az elköteleződéshez és a közös jövő megtervezéséhez. A Kos és a Rák végre maga mögött hagyhatja a múltat, míg a Mérleg és a Skorpió számára itt az ideje, hogy határozott lépést tegyenek a kapcsolatukban. Az Oroszlán és a Vízöntő a pénzügyi kérdéseket nem halogathatja tovább, a Halak és a Szűz pedig a pozitív energiákra támaszkodva hozhat döntéseket a párkapcoslatáról. Lássuk, mit tartogat a heti szerelmi horoszkóp!

Szerelmi horoszkóp 2025. február 24 - március 2. — A Mérleg és a Skorpió határozott lépésre szánhatja el magát

Forrás: Shutterstock

Szerelmi horoszkóp 2025. február 24 - március 2.

KOS:

Bolygód, a Mars hétfőn hajnalban elindul előre. A párod nem érti a hirtelen változást: pár napja még a régi szép időket emlegeted, hétfőtől pedig a jövőt tervezed. Tudasd vele, hogy nincs semmi baj. Egyszerűen rájöttél, hogy abba kell hagynod a nosztalgiázást, és együtt kell előre néznetek.

BIKA:

Hétfőtől pár napon keresztül nem lesz hátráló bolygó az égen, ami a visszahúzó erők szünetét jelenti. Vagyis itt az ideje közös célokat kitűzni. Ha pedig szingli vagy, semmi sem állhat az ismerkedés útjába!

IKREK:

Hétfőtől mindkettőtökben feldereng, hogy nem egyeztetettek még rövid-, és középtávú tervek kapcsán. Mivel nem lesz retrográd bolygó, beszélnetek kell a jövőről. Ne szaladj túlságosan előre! Csak belátható időben gondolkozz!

RÁK:

A Rákban járó Mars hétfőn hajnalban befejezi több, mint 11 hetes hátrálását, és végre elindul előre. Innentől téged már nem érdekel a múlt. Sokkal inkább a jelen és a jövő. Megeshet, hogy a párodban maradtak még kérdőjelek. Hallgasd meg, és nyugtasd meg őt!

OROSZLÁN:

Nem szabad megengedned, hogy a pénz közétek álljon. Lesznek olyan konstellációk, amelyek anyagi jellegű vitát jeleznek. Csak akkor nem fog elmérgesedni a helyzet, ha beszéltek róla. Ha duzzogtok, vagy megsértődtök, borítékolható a veszekedés.

SZŰZ:

A Mars előreindulás jó hír, de a párod még ígyis rossz kedvű lehet. Próbáld meg feldobni! Főzzél valami különlegeset, vagy vidd el valami szép helyre! A jókedv visszanyerésében sokat segíthet, hogy hétfőtől nincs hátráló bolygó az égen.

MÉRLEG:

Bolygód, a Vénusz a Kosban jár, ami azt mutatja, hogy mindketten arra vártok, hogy a másik közeledjen. Holott egyszerűbb lenne, ha egyikőtök megtenné az első lépést, mert onnantól minden könnyebb lesz. Legyél te az, aki tesz egy kedves gesztust!

SKORPIÓ:

A Mars az egyik uralkodó bolygód, az, hogy előre indul, egészen személyes szinteken érint. Ha szingli vagy, most beindul az élet körülötted. Sokan próbálkoznak nálad. Most rajtad múlik minden, ugye tudod?

NYILAS:

A párkapcsolatod harmóniáját fenntartani most komoly kihívás. Ha elébe akarsz menni a bajnak, mesélj minél többet a párodnak, avasd be a dolgaidba! Meglátod, megértő lesz. De ha nem tudja, mi foglalkoztat, úgy érezheti, kizárod az életedből.

BAK:

Hétfőtől nagy jelentőséggel bír, hogy az összes bolygó direktbe mozog. Ez segít mindkettőtöknek a jelenre és a jövőre koncentrálni. Szövögethetsz nagyívű terveket. Az álmodozás sem tilos. Csak egy lényeg: avasd be a párodat!

VÍZÖNTŐ:

Kínos a pénzről beszélnetek? Ha igen, akkor nem jártok jó úton. Főleg, ha egy kasszán vagytok. Lesz több olyan konstelláció, ami a pénz miatti szorongást jelzi nálad. Ha nem oszthatod ezt meg a szerelmeddel, akkor baj van. Találj egy megfelelő pillanatot, és kérd a tanácsát!

HALAK:

Ugye, tudod, hogy ha te vidám vagy, és sziporkázol, akkor a párod is jobban érzi magát a bőrében? Közeleg a pénteki Halak újhold, ami újításra alkalmas. Ki ne hagyd! Jó lenne, ha egyeztetnél a pároddal. Vond be őt is a tervezgetésbe!