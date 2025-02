Csillagjegyek és a szex: tudd meg, mennyire szenvedélyes a kiszemelted

A szexuális vágy és a csillagjegyek kapcsolata mindig is izgalmas téma volt az asztrológia rajongói számára. Bár a személyiségünket sok minden befolyásolja, a horoszkópunk is adhat némi támpontot arról, hogyan viszonyulunk a testi örömökhöz. Vannak, akik számára a szex a mindennapi élet része, míg mások inkább egy mélyebb kapcsolódás után nyitnak az intimitás felé. De vajon tényleg meg lehet állapítani egy ember szexuális energiáját csupán a csillagjegye alapján? Természetesen nem ennyire egyszerű a dolog. Egyéni bolygóállások és a születési képlet egyéb tényezői is befolyásolják a libidót. Azonban ha játszunk egy kicsit az asztrológiai sztereotípiákkal, érdekes mintázatokat figyelhetünk meg.

Forrás: Getty Images

Következzen hát a csillagjegyek rangsora – szexuális energia alapján

12. Mérleg (szeptember 23 - október 21)

A Mérlegek számára a kapcsolatok elsősorban a harmóniáról és a mély érzelmi kötődésről szólnak. Bár szeretik a romantikát, nem ők azok, akik feltétlenül a szexuális vágytól fűtve élnek. Inkább akkor kezdeményeznek, ha a kapcsolatuk stabil és kiegyensúlyozott.

11. Vízöntő (január 20 - február 18)

A szabadság mindennél fontosabb a Vízöntők számára, és ha úgy érzik, hogy egy kapcsolat túl kötött, azonnal eltűnik a vágy belőlük. Ők inkább az intellektuális kapcsolódásra fókuszálnak, a szex pedig csak akkor érdekes számukra, ha mentálisan is kielégülnek a kapcsolatban.

10. Szűz (augusztus 23 - szeptember 22)

A Szüzek a részletek mesterei, és ez az ágyban is megmutatkozik. Bár elsőre visszafogottnak tűnhetnek, ha sikerül felszabadítani őket, meglepően szenvedélyessé válnak. Szükségük van egy türelmes partnerre, aki segít nekik elengedni magukat.

9. Ikrek (május 21 - június 20)

Az Ikrek számára a szex ugyan fontos, de még fontosabb a kommunikáció és a játékosság. Ha egy kapcsolat szórakoztató és intellektuálisan stimuláló, akkor a hálószobában is feltüzelhető bennük a szenvedély.

8. Bak (december 22 - január 19)

A Bakok kitartásukról és elhivatottságukról ismertek – és ez az ágyban sincs másként. Ha elköteleződnek, mindent megtesznek azért, hogy a partnerük elégedett legyen. A szex számukra egy hosszú távú kapcsolat fontos része.