Jason Momoa Budapesten tölti be a 46-ot – Ezeken a helyeken te is összefuthatsz vele

Már a 2019-es budapesti látogatását is nagy figyelem övezte, és most újra hazánkba látogatott a hawaii-i származású színész, Jason Momoa. Az Aquaman-filmek sztárja 2019-ben és idén is a Dűne forgatása apropójából érkezett a magyar fővárosba. Ezúttal a harmadik rész készül, amely jövő decemberben érkezik a mozikba. Az alkotást ezúttal is a kanadai Denis Villeneuve rendezi, a történet pedig a Frank Herbert-féle, 1969-es A Dűne messiása regényt dolgozza majd fel.

Jason Momoa közvetlen, sármos és vicces. Nem csoda, hogy Budapesten is szeretik.

Momoa ezeken a helyeken könnyen szembejöhet velünk

Ha abból indulunk ki, hogy 6 éve a sztár végiglátogatta fővárosunk ikonikus helyeit – többek között a Bazilikát, a Parlamentet, a Mátyás-templomot – akkor idén is reménykedhetünk abban, hogy ezeken a helyeken szembejön velünk. Érdemes olyan ír pubok környékén is sétálgatni, mint például a Jack Doyle’s, a Longford, vagy a James Joyce, hiszen Momoa nagy sörimádó hírében áll. 2019-ben az olasz származású gasztroszakember, Gianni Annoni Pomo D'oro nevű éttermébe is betért, ahol egy tál kagylóval gazdagon megrakott tagliolini tésztát rendelt. Mivel az edzőtermi edzés helyett inkább a fal- és sziklamászást, valamint a baltadobálást preferálja, a Dohány utca és akár Óbuda is szóba jöhetnek.

Az utóbbi hónapokban gyakorlatilag egymást váltják a hollywoodi sztárok Magyarországon: Momoával érkezett Robert Pattinson, tavasszal Keanu Reevest kapták lencsevégre egy budapesti étteremben, júliusban Kylie Jenner és Timothée Chalamet, Jennifer Lopez, majd Zendaya érkeztek, októberben Katy Perry és Robbie Williams koncerteznek az MVM Dome-ban, hogy csak néhányat említsünk. Nem csoda, hogy Budapest közkedvelt forgatási helyszín, ugyanis könnyen alakítható városi terekkel rendelkezik, a forgatás költségei alacsonyabbak, mint más európai városokban, ráadásul világszínvonalú stúdiókkal, profi stábbal és dublőrökkel büszkélkedhetünk.

A köztudottan jó humorral megáldott sármos Momoa egy darabig még itt lesz a városban, tehát kedves rajongók, közlekedjetek nyitott szemmel és tartsátok készenlétben a telefonotok kameráját!