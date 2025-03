Szerelmi horoszkóp március 10-17.: a Rák ne siessen, a Szűz legyen türelmesebb

fff

Szerelmi horoszkóp március 10-17.

Forrás: Shutterstock

Kos

A hét lendületes kezdete után kissé lelassulsz, és a pénteki teljes holdfogyatkozásos telihold szerint most a közérzeted, az egészséged van fókuszban. Vond be a párodat is az életmódváltásba! Együtt is sportolhattok.

Bika

Ha ismerkedős fázisban vagy, akkor most óvatosan! Hétfőtől egymás után több olyan bolygószembenállás lesz az égen, amelyek azt mutatják, valaki(k) visszaél(nek) a bizalmaddal. Jobb, ha a randevút a hét második felére halasztod.

Ikrek

A hét folyamán „versenyezhettek”, kinek nehezebb a főnökével kijönni. Persze ez valójában nem verseny. A legbölcsebb, ha meghallgatjátok egymást, de ne csak panaszkodásról szóljon az együtt töltött idő!

Rák

Mindennél nagyobb szükséged van egy kis csendre és békére. Ne lepődj meg, hogy a másik ugyanígy érez! Lazítsatok együtt! Sőt, a párodra is szólj rá, ha kapkod, ideges, siet! Jó hatással vagytok egymásra, és sikerül megteremteni a harmóniát.

Oroszlán

A hét eleje neked szupernek ígérkezik. Lelkes vagy, és a párod ismét látja a szemedben a csillogást. Majd anyagi kérdéseket kell tisztáznotok, hogy egy irányba haladjatok. Fontos, hogy szögezzétek le, kinek, mi a fontos.

Szűz

A hét elejétől már gyűlnek a sötét felhők: a pénteki teljes holdfogyatkozás a Szűz Holdat érinti, mely baljóslatú a közérzetedre és kapcsolatodra is. Vigyázz magadra és kettőtökre! Szólj a párodnak is, hogy most legyetek türelmesebbek egymással.

Mérleg

Hétfőtől több bolygószembenállás szerint nem te irányítasz. Jobb, ha passzívan várakozol. A béke érdekében ne mondd ki a véleményedet! Ráérsz ilyesmire később, amikor mg is tudod győzni a másikat.

Skorpió

A párod számára főnyeremény vagy. Olyan jó passzban leszel az égi folyamatok szerint, hogy kivételesen földre szállt angyalként szemléled mások idegeskedését. Lehet, fel sem fogod, hogy ilyenkor milyen jó hatással vagy a párodra és mindenki másra is a környezetedben.

Nyilas

Most lesz igazán nagy szükséged a másik józan tanácsaira a karrier és a család közötti egyensúly megtalálásában. Hallgass rá! A bolygók szerint ő most jobban átlátja a helyzetet. Ettől nem válsz tehetetlenné, döntésképtelenné vagy szerencsétlenné. Sőt szerencsés vagy, hogy ő van melletted.

Bak

Most át kell engedned a döntést és az irányítást a párodnak. Boldoggá teszed vele, és megelőzöl egy teljesen fölösleges viszályt. Szomorú, hogy a héten pénteken lesz teljes holdfogyatkozás. Ilyenkor nem tanácsos ismerkedni.

Vízöntő

A héten a párod többszöri figyelmeztetése és/vagy kérése ellenére is nehéz csendben maradnod. Pedig az égi folyamatok szerint népszerűtlenné tesz az okoskodás… Igaza van, amikor azt tanácsolja, a főnököt a munkahelyeden ne javítsd ki állandóan.

Halak

A hét során fokozódik a feszültség. Utóbbi mélypontja a pénteki teljes holdfogyatkozásos telihold lesz, ami a párkapcsolatod szempontjából kellemetlen. Törékeny a béke, épp ezért vigyáznotok kell egymásra. Beszélgessetek sokat, érintsétek, öleljétek meg egymást minél többször!