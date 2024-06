Kommunikáció a párkapcsolatban: 5 tipp annak érdekében, hogy többet beszélgessetek

De lássunk, akkor hogyan is vehető rá szíved választottja, hogy megnyíljon és fokozza a kommunikáció mennyiségét, de legfőképp annak minőségét veled.

Tudasd vele, hogy nem baj, ha beszél az érzelmeiről

Sok férfi azt tanulta meg, hogy az érzelmei őszinte feltárásával sebezhetővé és férfiatlanná válik mások szemében. Ha úgy érzed, hogy a párod is hasonló blokkokkal küzd, egyszerűen csak jelezd felé, hogy a szemedben nem fog kevesebbnek tűnni, ugyan úgy tisztelni és szeretni fogod, ha megnyílik előtted. Ha sikerül hosszabban beszélgetnetek, kedvesen köszönd meg neki, légy hálás és tudasd vele, hogy ez az, amire vágysz. Pozitív visszacsatolásaid ereje nagyobb, mint gondolnád. Az is hatásos lehet, ha te kezded a sort. Amikor először megosztasz valami személyeset magadról, az gyakran viszonzásra ösztönzi a másik embert.

Maximális figyelem

Aktív figyelem alatt azt érjük, hogy ha a párod beszél hozzád, akkor teljes egészében rá koncentrálsz, értőn figyelsz. Nem nyomkodod közben a telefonod, nem nézed a tévét, nem kezdesz el más dolgokkal foglalkozni és a gondolataidra is ügyelsz, hogy ne kalandozzanak el. Részt veszel a beszélgetésben, kérdezel, empatikus vagy és nem csak külső szemlélőként vagy jelen. Ne feled, kérdezni is tudni kell. Nyitott kérdésekkel segítheted, hogy jobban megnyíljon és mélyebb gondolatait és érzéseit is megossza veled. Gondolj csak bele, hát nem ez lenne fordított helyzetben, amire te is vágynál?

Nonverbális jelzések

A verbális kommunikáció elválaszthatatlan részét képezi a testbeszéd, amely hat a tudatalattinkra. Minden mosoly, minden pillantás üzenetet küld párunk felé és fordítva. Ezek az apró jelek, nonverbális jelzések komoly mélységet adnak a beszélgetéseiteknek, tehát érdemes ügyelned rá, hogy gesztusaid és arcmimikád is pozitív legyen párod felé. Sose ítélkezz, hiszen támogató környezet nélkül szinte lehetetlen lesz rávenni bárkit is, hogy kommunikáljon veled.

Forrás: Shutterstock/Prostock-studio

Kommunikáljunk a megfelelő csatornán

Engedd, hogy a neki megfelelő módon beszéljen. Ne kényszerítsd rá, hogy ugyan úgy kommunikáljon, mint te. Talán jobban érzi magát, ha üzenetben beszél az érzelmeiről, hiszen nem mindenki képes arra, ha négyszemközt kell kommunikálnia. Értékeld, ha ez megtörténik, hiszen ez is egy nagyszerű első lépés, ahonnan már lehet építkezni.

Használd a humort a feszültség enyhítésére

Nem arról van szó, hogy faviccekkel dobálózz, mert ez inkább teremt kínos helyzeteket, semmint megoldást. Hanem arra gondolunk, hogy egy csipetnyi humort belecsempészhetsz a mélyebb témákról való beszélgetésekbe is. Ha sikerül mosolyt csalnod az arcára, megnevettetned, azzal egy oldottabb, jobb érzést teremtesz benne.