A boszorkányok évezredek óta használják: így ruházhatod fel az otthonodat ősi védelemmel

Ha valaha is úgy érezted, hogy valami „furcsa” történik az otthonodban – például eltűnnek a dolgok, vagy hirtelen mindenki feszült lesz anélkül, hogy tudná, miért –, akkor lehet, hogy itt az ideje egy kis energetikai nagytakarításnak! Erre pedig tökéletes megoldás a boszorkánypalack, amely egy régi, de nagyon is működő mágikus eszköz. Segítségével távol tarthatod a rossz energiákat, és egy kicsit varázslatosabbá is teheted a lakóteredet.

Otthoni védelem: így készíts saját boszorkánypalackot!

Képzeld el, hogy van egy apró kis üveg, amelynek egyetlen feladata, hogy pajzsként védje az otthonodat mindenféle negatív befolyástól. Ez nem valami mesebeli varázseszköz, hanem egy évszázadok óta használt védelmi tárgy! - írja a Witch Journal.

A boszorkánypalack belsejébe különféle mágikus összetevőket pakolunk, amelyek együttes erővel akadályozzák meg, hogy bármi vagy bárki ártó szándékkal léphessen be az otthonodba.

Így készítsd el a saját boszorkánypalackodat!

Hozzávalók:

• Egy kisebb üveg vagy befőttesüveg (minél misztikusabb kinézetű, annál jobb!)

• Só ( legjobb, ha tengeri) – a tisztítás és védelem alappillére

• Szárított gyógynövények, például rozmaring, zsálya vagy levendula – nem mellesleg, ezeknek még az illata is jó!

• Vas- vagy acélszegek, tűk, üvegdarabok ( vagy a bátrabbak választhatják a levágott körmöket is) – hogy a negatív energiák ne érezzék jól magukat

• Fekete bors vagy chili – mert egy kis csípősség mindig jól jön

• Egy kis papírdarab, amire ráírod a neved és a védelmi szándékodat

• Egy viasszal lezárható tető vagy egy szalag a lezáráshoz

Így csináld:

1. Először is tisztítsd meg az üveget! Ha ez egy régi üveg, adj neki egy alapos mosást, majd füstöld át zsályával vagy tömjénnel, hogy tényleg tiszta alapokkal indulj.

2. Most jön a móka! Rétegezd bele a hozzávalókat: kezdd a sóval, majd szórd bele a gyógynövényeket, a szúrós tárgyakat és a fűszereket. Közben mondogathatsz egy védelmi mantrát is, ha szeretnéd.

3. Írd le a szándékodat egy kis papírra! Ez lehet valami egyszerű, például: „Otthonom biztonságban van, a rossz energiák kívül maradnak.” Ezt hajtsd össze és helyezd az üvegbe.

4. Zárd le az üveget! Ha van rá lehetőséged, csepegtess rá viaszt, hogy tényleg jól lezárt legyen. Ha nincs, egy szalaggal is körbekötheted.

5. Tedd egy biztonságos helyre! A bejárati ajtó közelébe, az ablakpárkányra vagy akár el is áshatod a kertben. A lényeg, hogy ott legyen, ahol védelmezheti az otthonodat.