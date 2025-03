Kiderült! Sarah Jessica Parker valóban boszorkány leszármazottja?

Boszorkányság Hollywoodban? Nos, nem a varázslatos filmtrükkökre gondolunk, hanem egy valódi történelmi csavarra, amely Sarah Jessica Parker családját érinti. A Szex és New York ikonikus sztárja egy családfakutatás során döbbent rá, hogy ősei között bizony egy boszorkányper áldozata is szerepel.

Sarah Jessica Parker kisugárzása, mindig is tartalmazott valami földöntúlit.

Forrás: Getty Images

Sarah Jessica Parker boszorkányos múltja: családfakutatás, ami még őt is meglepte!

A történet egészen a 17. századi Amerikáig vezet, amikor is a hírhedt salemi boszorkányperek során több tucat embert vádoltak meg boszorkánysággal – és közülük sokakat ki is végeztek.

Parker őse, Esther Elwell szintén a vádlottak között volt. Bár ő végül megúszta az ítéletet, a neve örökre a boszorkányperek történetéhez kötődött.

A színésznő egy családfakutató műsorban, a „Who Do You Think You Are?” forgatásán tudta meg a hírt. Amikor közölték vele, hogy egyik őse boszorkányság vádjával állt bíróság elé, először nevetett, majd ledöbbent.

Azt hittem, csak a filmvásznon lehet boszorkányos múltam.

– nyilatkozta később egy tv műsorban.

Boszorkány a vásznon és a valóságban?

Az igazán ironikus csavar az, hogy Parker egyik legismertebb filmes szerepe éppen egy boszorkányé volt! A ’90-es évek kultikus családi filmjében, a Hókusz pókuszban a szőke és kissé szeleburdi Sarah Sanderson bőrébe bújt. Vajon csak a véletlen műve, vagy tényleg boszorkányos vénája volt?

Persze, a boszorkányság nem éppen olyan, mint a filmekben. Nem seprűnyélen repkedő banyákról van szó, hanem olyan nőkről (és férfiakról), akiket babonák és félelmek miatt üldöztek. A salemi perek áldozatai sokszor egyszerű emberek voltak, akik rosszkor voltak rossz helyen.

És ha mégis van valami boszorkányos benne?

Bár Sarah Jessica Parker nyilvánvalóan nem varázsol a való életben (hacsak nem számítjuk a divatmágiát, amit a vörös szőnyegen művel), azért eljátszottunk a gondolattal: mi lenne, ha mégis lenne valami boszorkányos képessége?

Képes lenne egy csettintéssel tökéletes Manolo Blahnik cipőt varázsolni a gardróbjába?

Tudná irányítani a New York-i taxikat gondolatátvitellel?

És vajon tényleg mindig tudja, hogy mit vegyen fel?

Egy biztos: ha léteznek boszorkányok, akkor Sarah Jessica Parker biztosan a legstílusosabb közülük!