Ezek a férfiak mesterien titkolóznak a csillagjegyük szerint

Ezeket a férfiakat sejtelmes titokzatosság lengi körül. A kiismerhetetlenség álarcát viselik, így nehéz igazán megismerni őket. Sok minden állhat emögött, lehet védekezésből, vagy akár megszokásból titkolóznak. Mindenesetre, ha a sors úgy hozza, hogy olyan férfi közelébe kerülsz, aki ennek a négy csillagjegynek az egyikéhez tartozik, készülj fel rá, hogy felfedezésük nem lesz egyszerű. Valószínűleg sosem fedik majd fel teljesen lelkül legrejtettebb titkait.
Ezek a férfiak egyszerűen nem szeretnek mindent az asztalra tenni, és minél inkább próbálod megfejteni őket, annál titokzatosabbá válnak. Ismerd meg, kik ők a horoszkóp szerint.
Bár érzékenynek tűnnek, a Rák férfiak meglepően óvatosak, ha az érzelmeikről van szó.
Nehezen nyílnak meg mások előtt, mert félnek a kiszolgáltatottságtól és sebezhetőségtől.
Titokzatosságuk a visszautasítástól való félelemből is eredhet. Biztonságos környezetre van szükségük, hogy megnyíljanak, és ha ezt nem érzik, inkább visszahúzódnak, és magukban fojtják el, amit átélnek. Legyen az akár jó, akár rossz dolog.
Már maga a titok szó is mintha bele lenne épülve a DNS-ükbe.
A Skorpió jegyében született férfiak szigorúan őrzik belső világukat.
Ez nem azt jelenti, hogy hazudnának, egyszerűen csak nem feltétlenül mondanak el mindent, amit gondolnak, vagy éreznek. A hallgatásuk a legfőbb erejük. Ez persze nagyon idegesítő is tud lenni, hiszen így nem marad más, mint a találgatás és a megválaszolatlan kérdések. Ha azonban úgy döntenek, hogy őszintén, titkok nélkül megnyílnak neked, tekintsd ezt a hatalmas bizalom jelének.
A Bak férfiakra jellemző, hogy gyakorlatiasak, fegyelmezettek és érzelmileg tartózkodóak. Képesek olyan benyomást kelteni, mintha mindent az irányításuk alatt tartanának. Azonban ez csak a látszat.
A felszín alatt sérülékenységüket a legnagyobb kincsükként őrzik.
Hallgatásuk gyakran abból fakad, hogy úgy vélik, az érzelmek gyengeséget jelentenek, és ezt nem engedik meg maguknak, hogy megmutassák. Így ikább a titokzatosság álcája mögé bújnak, aminek védelmében biztonságban érzik magukat.
A Vízöntő férfi sokat beszélhet, ez igaz, de mindig csak azt mondja el, amit ő akar.
Ő az a típus, aki nyugodtan folytat hosszú filozófiai beszélgetéseket, ám ha megkéred, hogy meséljen magáról, belső világáról, akkor csak töredéket fog megosztani veled. Az érzelmeket, legyenek azok bármilyen viharosak is, a maga módján, csendben dolgozza fel. Nem azért, mert nem érez, hanem mert nem tudja vagy nem akarja megnevezni őket. Lehet, hogy a külső szemlélőnek fel sem tűnik majd, hogy éppen milyen nehéz terheket cipel a lelkében.
