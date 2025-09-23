Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd

Minden csillagjegynek lesznek szerencsétlen napjai az év végéig – Mutatjuk, melyek ezek!

ezotéria szerencsétlenség csillagjegy horoszkóp
Virág Emília
2025.09.23.
Bár 2025 eddig sokak számára ígéretesen alakult, lesznek olyan napok, amikor a csillagok inkább ellenünk fordulnak. Félreértések, belső feszültség, apró, de bosszantó akadályok – mind arra figyelmeztetnek, hogy érdemes óvatosnak lennünk. Mutatjuk, mikor kell különösen résen lenni az egyes csillagjegynek az év végéig.

Minden csillagjegynek lesznek kritikus napjai az év végéig. Ne gondoljuk, hogy tragédiák várnak ránk, de ezeken a napokon sokkal érzékenyebben reagálhatunk a környezetünkre, és a kisebb problémák is nagyobbnak tűnhetnek. Ha azonban előre tudjuk, mikor számíthatunk nehezebb periódusokra, felkészülhetünk, és talán sikerül elkerülni a legkellemetlenebb helyzeteket.

Minden csillagjegynek lesznek az év végiéig szerencsétlen napjai
Forrás: Getty Images

A csillagjegyek szerencsétlen napjai 2025 végéig:

  • Kos – október 13., december 4.

Az indulat és a hirtelen döntések nem vezetnek jóra. Inkább lassíts, és adj időt magadnak, hogy át tudd gondolni a dolgokat.

  • Bika – december 14.

Belső nyugtalanság törhet a Bikákra ezen a napon. Engedd el a kontrollt, mielőtt a feszültség túl nagyra nő.

  • Ikrek – november 10., december 9.

Zavaros helyzetek és félreértések várhatók ezeken a napokon. Kommunikálj világosan, és ha úgy érzed, kell egy kis szünet, nyugodtan húzódj vissza a csigaházadba.

  • Rák – október 3., december 19.
    Érzelmi hullámvölgyek jöhetnek ezen a két napon. Fontos, hogy megvédd saját határaidat és gondoskodj magadról.
  • Oroszlán – október 5., november 8., december 15.

Nem minden sikerül elsőre, de ettől továbbra is bízz magadban, eljön még a ragyoás ideje.

  • Szűz – október 17., december 2., december 22.

Kár a tökéletességre törekedni ezeken a napokon. Ne légy túl szigorú sem magaddal, sem másokkal. A rugalmasság lesz a legnagyobb erényed.

  • Mérleg – november 2., december 7., december 21.

A dráma és a bizonytalanság kibillenthetnek az egyensúlyodból. A belső nyugalom és a diplomácia most mindennél fontosabb.

Kételyek és hangulatingadozások zavarhatják meg terveidet. Nem minden harcot kell megvívni – néha a visszavonulás a legjobb lépés.

  • Nyilas – október 12., december 20.

Váratlan dolgok történhetnek ezeken a napokon, de kalandvágyadnak és optimizmusodnak köszönhetően képes leszel túllendülni a nehézségeken.

  • Bak – november 3.

A koncentráció nehezen megy majd. Ne ijedj meg: a céljaid nem vesznek el, csak új nézőpontból kell megvizsgálnod a terveidet.

  • Vízöntő – december 11.

Amikor minden megakad, a változás hozza el a megoldást. Engedd szabadjára a kreativitásodat!

  • Halak – október 14., december 5.

A bizonytalanság és a sötét gondolatok könnyen eluralkodhatnak rajtad ezeken a napokon. Őrizd meg önmagad, és fordítsd az érzékenységedet erőforrássá.

