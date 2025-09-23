Minden csillagjegynek lesznek szerencsétlen napjai az év végéig – Mutatjuk, melyek ezek!

Minden csillagjegynek lesznek kritikus napjai az év végéig. Ne gondoljuk, hogy tragédiák várnak ránk, de ezeken a napokon sokkal érzékenyebben reagálhatunk a környezetünkre, és a kisebb problémák is nagyobbnak tűnhetnek. Ha azonban előre tudjuk, mikor számíthatunk nehezebb periódusokra, felkészülhetünk, és talán sikerül elkerülni a legkellemetlenebb helyzeteket.

Minden csillagjegynek lesznek az év végiéig szerencsétlen napjai

Forrás: Getty Images

A csillagjegyek szerencsétlen napjai 2025 végéig:

Kos – október 13., december 4.

Az indulat és a hirtelen döntések nem vezetnek jóra. Inkább lassíts, és adj időt magadnak, hogy át tudd gondolni a dolgokat.

Bika – december 14.

Belső nyugtalanság törhet a Bikákra ezen a napon. Engedd el a kontrollt, mielőtt a feszültség túl nagyra nő.

Ikrek – november 10., december 9.

Zavaros helyzetek és félreértések várhatók ezeken a napokon. Kommunikálj világosan, és ha úgy érzed, kell egy kis szünet, nyugodtan húzódj vissza a csigaházadba.

Rák – október 3., december 19.

Érzelmi hullámvölgyek jöhetnek ezen a két napon. Fontos, hogy megvédd saját határaidat és gondoskodj magadról.

Oroszlán – október 5., november 8., december 15.

Nem minden sikerül elsőre, de ettől továbbra is bízz magadban, eljön még a ragyoás ideje.

Szűz – október 17., december 2., december 22.

Kár a tökéletességre törekedni ezeken a napokon. Ne légy túl szigorú sem magaddal, sem másokkal. A rugalmasság lesz a legnagyobb erényed.

Mérleg – november 2., december 7., december 21.

A dráma és a bizonytalanság kibillenthetnek az egyensúlyodból. A belső nyugalom és a diplomácia most mindennél fontosabb.

Skorpió – szeptember 23., december 8.

Kételyek és hangulatingadozások zavarhatják meg terveidet. Nem minden harcot kell megvívni – néha a visszavonulás a legjobb lépés.

Nyilas – október 12., december 20.

Váratlan dolgok történhetnek ezeken a napokon, de kalandvágyadnak és optimizmusodnak köszönhetően képes leszel túllendülni a nehézségeken.

Bak – november 3.

A koncentráció nehezen megy majd. Ne ijedj meg: a céljaid nem vesznek el, csak új nézőpontból kell megvizsgálnod a terveidet.

Vízöntő – december 11.

Amikor minden megakad, a változás hozza el a megoldást. Engedd szabadjára a kreativitásodat!

Halak – október 14., december 5.

A bizonytalanság és a sötét gondolatok könnyen eluralkodhatnak rajtad ezeken a napokon. Őrizd meg önmagad, és fordítsd az érzékenységedet erőforrássá.