Így lobbantja lángra a szerelmi életed a csillaghullás: ez az 5 csillagjegy kerül a meteorzápor hatása alá

Október 21-én, éjfél után tanúi lehetünk az Orionidák meteorzápor csúcspontjának, vagyis az év egyik legszebb csillaghullásának. A NASA kimutatása szerint óránként akár 6 hullócsillagot is megleshetünk, ha elég szemfülesek vagyunk. Ez a jelenség nemcsak lenyűgöző, de egyes csillagjegyekre igen erőteljes hatást is gyakorol.

A hullócsillagok hatással lesznek a csillagjegyekre

Forrás: Shutterstock

Ez most melyik csillaghullás a sok közül?

Az Orionidák meteorraj minden év októberében tűnik fel az égi vásznon. A meteorzápor azért kapta ezt a nevet, mert látszólag az Orion csillagképből ered, viszont a körülbelül egy hétig tartó csillaghullás valójában a Halley-üstökös törmelékeinek származéka. Ez az üstökös a Nap körül kering, és csak nagyon ritkán, 75 évente halad el a Föld mellett. Ez utoljára 1986-ban történt, a következő ilyen alkalom tehát 2061-ben lesz.

A Föld minden év októberében áthalad a sziporkázó üstökös törmelékein. Ezek az apró szemű részecskék a légkörünkbe kerülve elégnek, hosszú fénycsíkot hagyva maguk után. Meg kell hagyni, a meteorraj nemcsak fényéről, hanem sebességéről is ismert, ugyanis a meteorok másodpercenként 66 km-t haladva érik el a Föld légkörét.

Ne ijedj meg, ha kezdetben csak halványabb fénycsíkokat látsz, hiszen jönnek majd nagyobb méretű meteorok is, amelyeknek nagyobb a fénycsóvája, sőt vannak bizonyos „tűzgolyók” is, amelyek még a Vénusz fényénél is erősebben világolnak! A meteorzápor látványát továbbá az is segíti, hogy újhold lesz, vagyis a Hold a Nap és a Föld között fog elhelyezkedni, mely kellő sötétségbe borítja az égboltot ahhoz, a csillaghullás moziját megfelelően tudd élvezni!

Nekünk, földi halandóknak mindez a látványon felül annyit jelent, hogy lehet egy kívánságunk a hulló csillagok alatt, és persze azt, hogy lelki változásokat élhetünk meg a csillaghullás és az újhold miatt.

A csillaghullás a szexuális életünkre is hatással van.

Forrás: Shutterstock

Csillaghullás és horoszkóp: ezekre a csillagjegyekre lesz hatással

Bika

A Bikáknak sajnos még a csillagok sem hoznak sok jót. Ahogy a meteorok, a jókedved is úgy fog a porba hullani a következő napokban. Szerelmi életed terén csupa kérdőjelek bukkannak fel. Szingliként egy balul elsült randi miatt kérdőjelezed meg kis időre a társkeresést, ha pedig nem vagy szingli, akkor sem kedveznek a csillagok a romantika terén: pároddal ugyanis kisebb mosolyszünet következik. De ne aggódj, a klisé, hogy eső után mindig kisüt a nap, most igaznak bizonyul számodra!

Az újhold ugyanis a megújulás energiáit hozza el neked!

Ha ezekben a nehézségekben is a harmóniára törekszel, akkor egy testi-lelki béke lesz úrrá rajtad a csillaghullás után, mely az ágyban is új energiákat hozhat! A hét végére ugyanis egy igazi vadmacska leszel, csak bírd ki türelmesen a csillaghullás első, nehezebb fázisát!