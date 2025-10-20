Így lobbantja lángra a szerelmi életed a csillaghullás: ez az 5 csillagjegy kerül a meteorzápor hatása alá

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.10.20.
Idén rengeteg égi jelenségnek lehettünk tanúi. Ám a csillagok együttállása és hullása nemcsak gyönyörködtet, hanem lelki harmóniánkra, sőt szexuális kisugárzásunkra is nagy hatással van. Figyeld az égi mozit, és tudd meg, mit rejteget számodra az októberi csillaghullás.

Október 21-én, éjfél után tanúi lehetünk az Orionidák meteorzápor csúcspontjának, vagyis az év egyik legszebb csillaghullásának. A NASA kimutatása szerint óránként akár 6 hullócsillagot is megleshetünk, ha elég szemfülesek vagyunk. Ez a jelenség nemcsak lenyűgöző, de egyes csillagjegyekre igen erőteljes hatást is gyakorol.

A man cheered and saw the wonders of the Perseid meteor shower in the desert at night
A hullócsillagok hatással lesznek a csillagjegyekre
Forrás: Shutterstock

Ez most melyik csillaghullás a sok közül?

Az Orionidák meteorraj minden év októberében tűnik fel az égi vásznon. A meteorzápor azért kapta ezt a nevet, mert látszólag az Orion csillagképből ered, viszont a körülbelül egy hétig tartó csillaghullás valójában a Halley-üstökös törmelékeinek származéka. Ez az üstökös a Nap körül kering, és csak nagyon ritkán, 75 évente halad el a Föld mellett. Ez utoljára 1986-ban történt, a következő ilyen alkalom tehát 2061-ben lesz.

A Föld minden év októberében áthalad a sziporkázó üstökös törmelékein. Ezek az apró szemű részecskék a légkörünkbe kerülve elégnek, hosszú fénycsíkot hagyva maguk után. Meg kell hagyni, a meteorraj nemcsak fényéről, hanem sebességéről is ismert, ugyanis a meteorok másodpercenként 66 km-t haladva érik el a Föld légkörét. 

Ne ijedj meg, ha kezdetben csak halványabb fénycsíkokat látsz, hiszen jönnek majd nagyobb méretű meteorok is, amelyeknek nagyobb a fénycsóvája, sőt vannak bizonyos „tűzgolyók” is, amelyek még a Vénusz fényénél is erősebben világolnak! A meteorzápor látványát továbbá az is segíti, hogy újhold lesz, vagyis a Hold a Nap és a Föld között fog elhelyezkedni, mely kellő sötétségbe borítja az égboltot ahhoz, a csillaghullás moziját megfelelően tudd élvezni!

Nekünk, földi halandóknak mindez a látványon felül annyit jelent, hogy lehet egy kívánságunk a hulló csillagok alatt, és persze azt, hogy lelki változásokat élhetünk meg a csillaghullás és az újhold miatt.

a csillaghullás hatása a szexuális életünkre
A csillaghullás a szexuális életünkre is hatással van.
Forrás: Shutterstock

Csillaghullás és horoszkóp: ezekre a csillagjegyekre lesz hatással

Bika

A Bikáknak sajnos még a csillagok sem hoznak sok jót. Ahogy a meteorok, a jókedved is úgy fog a porba hullani a következő napokban. Szerelmi életed terén csupa kérdőjelek bukkannak fel. Szingliként egy balul elsült randi miatt kérdőjelezed meg kis időre a társkeresést, ha pedig nem vagy szingli, akkor sem kedveznek a csillagok a romantika terén: pároddal ugyanis kisebb mosolyszünet következik. De ne aggódj, a klisé, hogy eső után mindig kisüt a nap, most igaznak bizonyul számodra! 

Az újhold ugyanis a megújulás energiáit hozza el neked!

Ha ezekben a nehézségekben is a harmóniára törekszel, akkor egy testi-lelki béke lesz úrrá rajtad a csillaghullás után, mely az ágyban is új energiákat hozhat! A hét végére ugyanis egy igazi vadmacska leszel, csak bírd ki türelmesen a csillaghullás első, nehezebb fázisát!

Rák

Te már alapból sem bírod csillapítani az „éhséged", ezt pedig a csillagok csak fokozni fogják. Viszont a munkahelyeden több stressz érhet téged, mint vártad. Ha ezen a héten inkább a spirituális oldaladat erősíted, és engeded, hogy a csillagok előcsalogassák a benned rejlő istennőt, akkor olyan újdonságok érhetnek az erotika terén, amelyre nem is számítottál. 

Ne félj az új dolgoktól, hiszen meglepő örömöket okozhatnak neked.

Ikrek

A csillaghullás számodra a változatosságot hozza el, de ez neked csakis előnyödre fog válni. Lelki harmóniádat ugyanis úgy tudod elérni, ha a változatossághoz megfelelő kíváncsisággal és nyitottsággal állsz. Lesznek viharosabb, illetve laposabb pillanataid is a romantikában, viszont 

ezt kiegyensúlyozza egy nem várt szerelem visszatérése, akivel olyan élvezeteket tudsz megélni, mint régen!

Ezek a csillagjegyek szerencsések lesznek

A Kosoknak és a Mérlegeknek most nagy szerencséjük lesz. Ne érdekeljen, hogy az elmúlt hónapokban kissé megfakult a szexuális életed, a csillagok ugyanis most ezer színben pompázva újítják meg szerelmi életed! 

Kedvesed ajándékokkal halmoz el, libidód pedig az egekbe szökik a héten.

Remek randiötlet lehet a hullócsillagok közös nézése egy gyertyafényes vacsora után. De ne lepődj meg, ha a szenvedély átveszi az irányítást, és a randi végére már nem csak a meteorok lesznek tüzesek!

A hét szexpóza: a hullócsillag (18+)

Van, amikor nem a vad tempó, hanem a lassú, minden idegszálat bizsergető mozdulatok hozzák meg az igazi extázist.

Mutatjuk a 7 legjobb hullócsillagnéző helyet Budapesten és környékén

Te is gyerekkorod óta kívánsz valamit, amikor hullócsillagot látsz? Összegyűjtöttük azokat a Budapesthez közeli helyeket, ahonnan egész augusztusban jól megfigyelhetőek a tündöklő égitestek.

„Ha látsz egy hullócsillagot, kívánj valamit és az teljesül!” – A legszebb égi babona eredete

A nyári égbolt varázslatos jelensége nemcsak a csillagászokat bűvöli el, hanem a titkos vágyakat dédelgetőket is. De vajon miért pont hullócsillag látványakor kívánunk valamit?

 

