Örökre szingli maradsz, ha elköveted ezt a három hibát a társkereső alkalmazásokon

A szinglik évek óta keresik a társkereső alkalmazások Szent Grálját, egy appot, amely segítségével könnyen és gyorsan megismerkedhetnek bárkivel, megkaparinthatják a zsánerüket vagy megtalálhatják a nagy Ő-t, akivel kéz a kézben öregedhetnek meg. Ezt a hibátlanul működő randiguru-alkalmazást még nem találták fel, de addig is itt vannak az olyan társkereső alkalmazások, mint a Tinder, amely arra hivatott, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy új ismerősökkel kerülj kapcsolatba. Bár lehetetlennek tűnő kihívásnak tűnik, mégis megpróbáljuk megmutatni, hogyan válhat akár hatékonnyá is a Tinder használata. Szinglik, öveket becsatolni, ismerkedési tanácsadás következik!

A Tinder használata okosan: mutatjuk, hogy csináld

A Z-generáció tagjai szerint a Tinder használata megöli a romantikát

A felhasználók nagy része rossz véleménnyel van az ingyenes társkeresőkről, és ennek is meg van az oka: rövid chatelések, fotó alapján kialakított szimpátia és néhány pillanatig tartó felszínes beszélgetések.

Egy jobbra húzásból akár házasság is lehet, de ugyanez a mozdulat akár örökre ki is törölhet téged a másik életéből.

A DailyStar egy szakértő csapattal vizsgálta meg a Zoomerek ismerkedési szokásait és megdöbbentő eredményre jutottak: A kutatásuk szerint a Z-generáció tagjainak 70 százaléka szerint a társkereső oldalak felszínessé és üressé tették az ismerkedést. Ennek ellenére az emberek nagy része rá van kényszerülve, hogy online ismerkedjen, mert a saját környezetében már nincs esélye új kapcsolatokat kialakítani. De lehet, hogy csak azért morcosak a magányos szívek, mert még nem sikerült megtalálniuk az igazit.

A három legvisszataszítóbb hiba, amit online ismerkedés közben elkövethetsz

Bár azt nem tudjuk megmondani, hogy melyek a társkeresőkön a legjobb bemutatkozó szövegek, de azt eltudjuk mondani, hogy mi az, amit biztosan ne tegyél, ha nem akarsz örökre szingli maradni. A felmérésből ugyanis kiderült egy másik rendkívül izgalmas információ is a társkereső alkalmazásokról: a kitöltők elárulták, hogy szerintük mi a 3 legvisszataszítóbb dolog, amit egy párkereső elkövethet ismerkedés közben.

A válaszadók 31 százaléka a beszélgetőtárs hosszú követeléseit és elvárásait tartja a legantipatikusabb dolognak, és ezek felszínre kerülése után általában megszakítja a beszélgetést.

A kitöltők 25 százaléka az arroganciát vagy az arrogáns írásmódot tartja a legnagyobb red flagnek. Úgyhogy bocsi, de ismerkedés közben lehet, hogy a szerénység lesz inkább a célravezető.

A Zoomerek másik 25 százaléka kijelentette, hogy a legnagyobb bűn ismerkedés közben az, ha az embernek filteres vagy szerkesztett fotói vannak. Ez ugyanis az első találkozáskor szinte biztos, hogy kínos pillanatokat fog szülni.