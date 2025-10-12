Örökre szingli maradsz, ha elköveted ezt a három hibát a társkereső alkalmazásokon

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sorozatos csalódások és ghostingolások érnek az online társkeresők világában? Gyere, megmutatjuk, hogy a Tinder használata lehet célravezető is, ha megfogadsz néhány aprócska tanácsot.

A szinglik évek óta keresik a társkereső alkalmazások Szent Grálját, egy appot, amely segítségével könnyen és gyorsan megismerkedhetnek bárkivel, megkaparinthatják a zsánerüket vagy megtalálhatják a nagy Ő-t, akivel kéz a kézben öregedhetnek meg. Ezt a hibátlanul működő randiguru-alkalmazást még nem találták fel, de addig is itt vannak az olyan társkereső alkalmazások, mint a Tinder, amely arra hivatott, hogy lehetőséget teremtsen arra, hogy új ismerősökkel kerülj kapcsolatba. Bár lehetetlennek tűnő kihívásnak tűnik, mégis megpróbáljuk megmutatni, hogyan válhat akár hatékonnyá is a Tinder használata. Szinglik, öveket becsatolni, ismerkedési tanácsadás következik!

A Tinder használata okosan: így csináld
A Tinder használata okosan: mutatjuk, hogy csináld
Forrás: Shutterstock

A Z-generáció tagjai szerint a Tinder használata megöli a romantikát

A felhasználók nagy része rossz véleménnyel van az ingyenes társkeresőkről, és ennek is meg van az oka: rövid chatelések, fotó alapján kialakított szimpátia és néhány pillanatig tartó felszínes beszélgetések.

Egy jobbra húzásból akár házasság is lehet, de ugyanez a mozdulat akár örökre ki is törölhet téged a másik életéből.

A DailyStar egy szakértő csapattal vizsgálta meg a Zoomerek ismerkedési szokásait és megdöbbentő eredményre jutottak: A kutatásuk szerint a Z-generáció tagjainak 70 százaléka szerint a társkereső oldalak felszínessé és üressé tették az ismerkedést. Ennek ellenére az emberek nagy része rá van kényszerülve, hogy online ismerkedjen, mert a saját környezetében már nincs esélye új kapcsolatokat kialakítani. De lehet, hogy csak azért morcosak a magányos szívek, mert még nem sikerült megtalálniuk az igazit.

A három legvisszataszítóbb hiba, amit online ismerkedés közben elkövethetsz

Bár azt nem tudjuk megmondani, hogy melyek a társkeresőkön a legjobb bemutatkozó szövegek, de azt eltudjuk mondani, hogy mi az, amit biztosan ne tegyél, ha nem akarsz örökre szingli maradni. A felmérésből ugyanis kiderült egy másik rendkívül izgalmas információ is a társkereső alkalmazásokról: a kitöltők elárulták, hogy szerintük mi a 3 legvisszataszítóbb dolog, amit egy párkereső elkövethet ismerkedés közben. 

  • A válaszadók 31 százaléka a beszélgetőtárs hosszú követeléseit és elvárásait tartja a legantipatikusabb dolognak, és ezek felszínre kerülése után általában megszakítja a beszélgetést.
  • A kitöltők 25 százaléka az arroganciát vagy az arrogáns írásmódot tartja a legnagyobb red flagnek. Úgyhogy bocsi, de ismerkedés közben lehet, hogy a szerénység lesz inkább a célravezető.
  • A Zoomerek másik 25 százaléka kijelentette, hogy a legnagyobb bűn ismerkedés közben az, ha az embernek filteres vagy szerkesztett fotói vannak. Ez ugyanis az első találkozáskor szinte biztos, hogy kínos pillanatokat fog szülni.

Utolsó jó tanácsként azt tudjuk ajánlani nektek, hogy soha ne adjátok fel a reményt, ugyanis a felmérés szerint csak az emberek 22 százalékának nem sikerült soha érdemi kapcsolatot kialakítani társkeresőkön, viszont 29 százalék arról írt, hogy alakított már ki romantikus kapcsolatot egy ilyen alkalmazáson keresztül. Úgy tűnik, a pozitív végkimenetel még mindig gyakoribb, mint a teljes esélytelenség.

 

