Mutatjuk a 7 legjobb hullócsillagnéző helyet Budapesten és környékén

Ha a nyárra gondolunk, biztos, hogy az elsők között jutnak eszünkbe a kellemes éjszakák a csillagos ég alatt. Nem is véletlen, hiszen a Perseidák meteorraj évről-évre gyönyörűvé varázsolja az égboltot hullócsillagaival.
Igaz, hogy a Perseidák maximuma csak augusztus 12-én érkezik - ekkor hajnali négy óra körül, akár 70 hullócsillag is látható lesz óránként -, mégis egész augusztusban érdemes kémlelni az eget. Cikkünkben összefoglaljuk, mely helyekre érdemes ellátogatni, ha a legtöbbet szeretnénk kívánni a csillagok láttán.
A csillaghullás megfigyeléséhez nem szükséges távcsövet vinnünk, de nem árt, ha olyan helyet keresünk, ami fényszennyezettségtől mentes. Este 10-11 óra körül érdemes érkezni és addig maradni, amíg jólesik (vagy amíg a szúnyogok el nem lepnek).
A Naplás-tó Budapest egyik legnagyobb tava, kedvelt kirándulóhely, és éjszakai csillagnéző expedícióra is alkalmas. A kilátó környékén több magasles és vadászles is található, amikre felmászva még közelebbről figyelhetjük az égboltot.
A Hármashatár-hegy északi oldala és a Csúcs-hegy közötti lanka közismert neve a Virágos-nyereg. A füves rétet autóval a legkönnyebb megközelíteni, tömegközlekedésnél ajánlott figyelni az éjszakai autóbuszjáratokra. A Virágos-nyereg még a tapasztalt csillagvizsgálók körében is népszerű helyszín, mivel nincsenek a közelben hatalmas fák vagy épületek.
Ez a helyszín Budapest egyik legnagyobb, de legkevésbé ismert erdeje, amiben azért megtalálható néhány remek tisztás a hullócsillagok megfigyeléséhez. Több tanösvény vezet keresztül az erdőn, amik segíthetnek, hogy ne tévedjünk el.
Ez egy közismertebb kirándulóhely, de nem maradhat el a felsorolásból, mert kiváló terület egy kellemes éjszakai piknikhez. Az esti órákban pokrócokkal telik meg a rét - a mező leejtése elénk tárul a kivilágított főváros. Aki erre jár, annak azt javasoljuk, délután másszon fel az Erzsébet-kilátóhoz, vagy üljön be a libegőbe.
Ha egy kicsit távolabb merészkednél a fővárostól, akkor neked való helyszín lehet az isaszegi emlékmű, ami körülbelül fél órára van kocsival a belvárostól. Az emlékműhöz rövid séta vezet fel a dombon, de mivel az kivilágított, ezért érdemes a domb aljában maradni és a mezőről figyelni a csillagokat.
A II. kerületi Apáthy-szikla az egyik legkönnyebben megközelíthető helyszín a felsoroltak közül, de csak odaérni könnyű feladat, mert a szikla tetejére egy szűk kis ösvény visz fel. Azt javasoljuk, hogy készülj fel egy zseblámpával.
A zugligeti Tündér-sziklát egy kisebb, meredeknek tűnő lépcsőn lehet megközelíteni, de nem kell nagyon megerőltetni magad, nem veszélyes, de a tájért abszolút megéri fáradni. A Normafától sétálva harminc perc alatt elérhető.
A legtöbb felsorolt helyszín környezetvédelmi terület, így kérünk téged is, hogy vigyázz a természetre és az élővilágára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.