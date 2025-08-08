Mutatjuk a 7 legjobb hullócsillagnéző helyet Budapesten és környékén

Ha a nyárra gondolunk, biztos, hogy az elsők között jutnak eszünkbe a kellemes éjszakák a csillagos ég alatt. Nem is véletlen, hiszen a Perseidák meteorraj évről-évre gyönyörűvé varázsolja az égboltot hullócsillagaival.

A jó hullócsillagnéző helyeken nincs fényszennyezettség

Forrás: Moment RF

Igaz, hogy a Perseidák maximuma csak augusztus 12-én érkezik - ekkor hajnali négy óra körül, akár 70 hullócsillag is látható lesz óránként -, mégis egész augusztusban érdemes kémlelni az eget. Cikkünkben összefoglaljuk, mely helyekre érdemes ellátogatni, ha a legtöbbet szeretnénk kívánni a csillagok láttán.

Fényszennyezettségtől mentes hullócsillagnéző helyszínek

A csillaghullás megfigyeléséhez nem szükséges távcsövet vinnünk, de nem árt, ha olyan helyet keresünk, ami fényszennyezettségtől mentes. Este 10-11 óra körül érdemes érkezni és addig maradni, amíg jólesik (vagy amíg a szúnyogok el nem lepnek).

1.) Naplás-tavi-kilátó

A Naplás-tó Budapest egyik legnagyobb tava, kedvelt kirándulóhely, és éjszakai csillagnéző expedícióra is alkalmas. A kilátó környékén több magasles és vadászles is található, amikre felmászva még közelebbről figyelhetjük az égboltot.

2.) Virágos-nyereg

A Hármashatár-hegy északi oldala és a Csúcs-hegy közötti lanka közismert neve a Virágos-nyereg. A füves rétet autóval a legkönnyebb megközelíteni, tömegközlekedésnél ajánlott figyelni az éjszakai autóbuszjáratokra. A Virágos-nyereg még a tapasztalt csillagvizsgálók körében is népszerű helyszín, mivel nincsenek a közelben hatalmas fák vagy épületek.

3.) Péterhalmi-erdő

Ez a helyszín Budapest egyik legnagyobb, de legkevésbé ismert erdeje, amiben azért megtalálható néhány remek tisztás a hullócsillagok megfigyeléséhez. Több tanösvény vezet keresztül az erdőn, amik segíthetnek, hogy ne tévedjünk el.

Ez egy közismertebb kirándulóhely, de nem maradhat el a felsorolásból, mert kiváló terület egy kellemes éjszakai piknikhez. Az esti órákban pokrócokkal telik meg a rét - a mező leejtése elénk tárul a kivilágított főváros. Aki erre jár, annak azt javasoljuk, délután másszon fel az Erzsébet-kilátóhoz, vagy üljön be a libegőbe.