2025. aug. 8., péntek László

Mutatjuk a 7 legjobb hullócsillagnéző helyet Budapesten és környékén

Csillagos égbolt fákkal
Moment RF - Chris McLoughlin
Kővári F. Luca
2025.08.08.
Te is gyerekkorod óta kívánsz valamit, amikor hullócsillagot látsz? Összegyűjtöttük azokat a Budapesthez közeli helyeket, ahonnan egész augusztusban jól megfigyelhetőek a tündöklő égitestek.

Ha a nyárra gondolunk, biztos, hogy az elsők között jutnak eszünkbe a kellemes éjszakák a csillagos ég alatt. Nem is véletlen, hiszen a Perseidák meteorraj évről-évre gyönyörűvé varázsolja az égboltot hullócsillagaival. 

Igaz, hogy a Perseidák maximuma csak augusztus 12-én érkezik - ekkor hajnali négy óra körül, akár 70 hullócsillag is látható lesz óránként -, mégis egész augusztusban érdemes kémlelni az eget. Cikkünkben összefoglaljuk, mely helyekre érdemes ellátogatni, ha a legtöbbet szeretnénk kívánni a csillagok láttán.

Fényszennyezettségtől mentes hullócsillagnéző helyszínek

A csillaghullás megfigyeléséhez nem szükséges távcsövet vinnünk, de nem árt, ha olyan helyet keresünk, ami fényszennyezettségtől mentes. Este 10-11 óra körül érdemes érkezni és addig maradni, amíg jólesik (vagy amíg a szúnyogok el nem lepnek).

1.) Naplás-tavi-kilátó

A Naplás-tó Budapest egyik legnagyobb tava, kedvelt kirándulóhely, és éjszakai csillagnéző expedícióra is alkalmas. A kilátó környékén több magasles és vadászles is található, amikre felmászva még közelebbről figyelhetjük az égboltot. 

2.) Virágos-nyereg

A Hármashatár-hegy északi oldala és a Csúcs-hegy közötti lanka közismert neve a Virágos-nyereg. A füves rétet autóval a legkönnyebb megközelíteni, tömegközlekedésnél ajánlott figyelni az éjszakai autóbuszjáratokra. A Virágos-nyereg még a tapasztalt csillagvizsgálók körében is népszerű helyszín, mivel nincsenek a közelben hatalmas fák vagy épületek.

3.) Péterhalmi-erdő

Ez a helyszín Budapest egyik legnagyobb, de legkevésbé ismert erdeje, amiben azért megtalálható néhány remek tisztás a hullócsillagok megfigyeléséhez. Több tanösvény vezet keresztül az erdőn, amik segíthetnek, hogy ne tévedjünk el. 

4.) Normafa

Ez egy közismertebb kirándulóhely, de nem maradhat el a felsorolásból, mert kiváló terület egy kellemes éjszakai piknikhez. Az esti órákban pokrócokkal telik meg a rét - a mező leejtése elénk tárul a kivilágított főváros. Aki erre jár, annak azt javasoljuk, délután másszon fel az Erzsébet-kilátóhoz, vagy üljön be a libegőbe. 

5.) Isaszeg, az isaszegi csata emlékműve

Ha egy kicsit távolabb merészkednél a fővárostól, akkor neked való helyszín lehet az isaszegi emlékmű, ami körülbelül fél órára van kocsival a belvárostól. Az emlékműhöz rövid séta vezet fel a dombon, de mivel az kivilágított, ezért érdemes a domb aljában maradni és a mezőről figyelni a csillagokat. 

6.) Apáthy-szikla

A II. kerületi Apáthy-szikla az egyik legkönnyebben megközelíthető helyszín a felsoroltak közül, de csak odaérni könnyű feladat, mert a szikla tetejére egy szűk kis ösvény visz fel. Azt javasoljuk, hogy készülj fel egy zseblámpával.

7.) Tündér-szikla (Zugliget)

A zugligeti Tündér-sziklát egy kisebb, meredeknek tűnő lépcsőn lehet megközelíteni, de nem kell nagyon megerőltetni magad, nem veszélyes, de a tájért abszolút megéri fáradni. A Normafától sétálva harminc perc alatt elérhető.

A legtöbb felsorolt helyszín környezetvédelmi terület, így kérünk téged is, hogy vigyázz a természetre és az élővilágára.

 

