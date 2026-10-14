Milyen szerető vagy? Ezt árulja el rólad a csillagjegyed – szexhoroszkóp nőknek és férfiaknak

Az asztrológiai szexprofilok szerint az ugyanahhoz a csillagjegyhez tartozó nő és férfi sem feltétlenül ugyanúgy közelít a vágyhoz. Van, akit a szenvedély visz előre, másnak a bizalom a kulcs, és olyan is akad, akinek egyszerűen szüksége van arra, hogy ne legyen mindig minden előre megtervezve. Persze a születési jegy, így a következő szexhoroszkóp sem ír le önmagában egy egész embert – de szórakoztató tükör lehet.

A szexhoroszkópból kiderül, milyen szerető vagy.

Forrás: 123rf

Te milyen szerető vagy a csillagjegyed alapján? A szexhoroszkópból kiderül

Most kiderülnek nemcsak a csillagjegyek, de a nemek szerinti különbségek is.

Kos nő

Nem szeret sokáig várni arra, amit akar. A vonzalmat gyorsan felismeri, és ha megvan a kémia, nem szívesen játssza el a közömböset. Szenvedélyes, kezdeményező, szereti, ha történik valami. A túl sok körítés inkább elveszi a kedvét, mint meghozza.

Kos férfi

Nála a vadászat izgalma is része a játéknak. Szereti a lendületet, a határozott partnert és azt, ha nem kell minden mozdulatát külön megfejteni. A spontaneitás felkelti a figyelmét, a monotonitás viszont gyorsan lelombozza.

Bika nő

Nála az érzékiség nem sprint. Fontosak az érintések, az illatok, a hangulat és az, hogy legyen idő ráhangolódásra. Ha biztonságban érzi magát, nagyon szenvedélyes tud lenni, de a kapkodást nem szereti.

Bika férfi

A testi közelséget komolyan veszi, és inkább a lassú építkezés híve. Szereti az ölelést, a csókokat, a kényelmes környezetet és azt, ha nem kell rohanni sehová. Ha egyszer igazán belemelegszik a kapcsolatba, meglepően kitartó szerető.

Ikrek nő

A fején keresztül vezet az út a testéhez. Egy jó beszélgetés, humor, játékosság és szellemi kíváncsiság sokkal többet számít neki, mint a látványos csábítás. A rutin könnyen untatja, ezért szereti, ha mindig marad valami felfedezni való.

Ikrek férfi

Flörtölni szeret, és a beszélgetés számára maga is erotikus játék. A kíváncsiság hajtja, ezért a kiszámíthatóság nem az erőssége. Akkor érzi igazán jól magát, ha a partnere nemcsak vonzza, hanem gondolkodásra is készteti.

Rák nő

Nála a bizalom mindennek az alapja. Nem feltétlenül az első pillanatban mutatja meg, mennyi szenvedély van benne. Ha viszont érzi, hogy biztonságban van, érzelmileg is nagyon mélyre tud menni. A gyengédség, az odafigyelés és az utána maradó közelség különösen fontos neki.