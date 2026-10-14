Milyen szerető vagy? Ezt árulja el rólad a csillagjegyed – szexhoroszkóp nőknek és férfiaknak

Az asztrológiai szexprofilok szerint az ugyanahhoz a csillagjegyhez tartozó nő és férfi sem feltétlenül ugyanúgy közelít a vágyhoz. Van, akit a szenvedély visz előre, másnak a bizalom a kulcs, és olyan is akad, akinek egyszerűen szüksége van arra, hogy ne legyen mindig minden előre megtervezve. Persze a születési jegy, így a következő szexhoroszkóp sem ír le önmagában egy egész embert – de szórakoztató tükör lehet.
Te milyen szerető vagy a csillagjegyed alapján? A szexhoroszkópból kiderül
Most kiderülnek nemcsak a csillagjegyek, de a nemek szerinti különbségek is.
Kos nő
Nem szeret sokáig várni arra, amit akar. A vonzalmat gyorsan felismeri, és ha megvan a kémia, nem szívesen játssza el a közömböset. Szenvedélyes, kezdeményező, szereti, ha történik valami. A túl sok körítés inkább elveszi a kedvét, mint meghozza.
Kos férfi
Nála a vadászat izgalma is része a játéknak. Szereti a lendületet, a határozott partnert és azt, ha nem kell minden mozdulatát külön megfejteni. A spontaneitás felkelti a figyelmét, a monotonitás viszont gyorsan lelombozza.
Bika nő
Nála az érzékiség nem sprint. Fontosak az érintések, az illatok, a hangulat és az, hogy legyen idő ráhangolódásra. Ha biztonságban érzi magát, nagyon szenvedélyes tud lenni, de a kapkodást nem szereti.
Bika férfi
A testi közelséget komolyan veszi, és inkább a lassú építkezés híve. Szereti az ölelést, a csókokat, a kényelmes környezetet és azt, ha nem kell rohanni sehová. Ha egyszer igazán belemelegszik a kapcsolatba, meglepően kitartó szerető.
Ikrek nő
A fején keresztül vezet az út a testéhez. Egy jó beszélgetés, humor, játékosság és szellemi kíváncsiság sokkal többet számít neki, mint a látványos csábítás. A rutin könnyen untatja, ezért szereti, ha mindig marad valami felfedezni való.
Ikrek férfi
Flörtölni szeret, és a beszélgetés számára maga is erotikus játék. A kíváncsiság hajtja, ezért a kiszámíthatóság nem az erőssége. Akkor érzi igazán jól magát, ha a partnere nemcsak vonzza, hanem gondolkodásra is készteti.
Rák nő
Nála a bizalom mindennek az alapja. Nem feltétlenül az első pillanatban mutatja meg, mennyi szenvedély van benne. Ha viszont érzi, hogy biztonságban van, érzelmileg is nagyon mélyre tud menni. A gyengédség, az odafigyelés és az utána maradó közelség különösen fontos neki.
Rák férfi
Érzékenyebb annál, mint amit elsőre mutat. A számára fontos intimitás nem pusztán testi, hanem érzelmi kapcsolódás is. Szereti, ha érzi, hogy kívánják, de azt is, hogy a másik valóban jelen van vele.
Oroszlán nő
Szereti kívánatosnak érezni magát, és nem bánja, ha ezt a partnere ki is mutatja. A bókok, az önbizalom és a játékos szenvedély jó hatással vannak rá. Ha megkapja azt a figyelmet, amit szeret, nagylelkű és izgalmas szeretővé válik.
Oroszlán férfi
Szeret hódítani, de ugyanennyire szereti azt is, ha őt is meghódítják. Az önbizalom vonzza, a túlzott bizonytalanság viszont könnyen lehűti. Fontos számára az elismerés, és szereti, ha az intimitásban is van egy kis játék és látvány.
Szűz nő
Elsőre visszafogottnak tűnhet, de ez nem jelenti azt, hogy nincs benne szenvedély. Egyszerűen szüksége van időre és bizalomra. Figyelmes, érzékeny a részletekre, és sokat számít neki, hogy a másik tiszteletben tartsa a határait.
Szűz férfi
Nem feltétlenül ő lesz a leghangosabb csábító, viszont nagyon figyelmes partner lehet. Észreveszi az apró reakciókat, és szereti tudni, mi esik jól a másiknak. A kapkodás helyett inkább fokozatosan építi fel az intimitást.
Mérleg nő
Fontos neki a hangulat, a szépség és a kölcsönös vonzalom. Szereti, ha az intimitás nem különül el teljesen a romantikától. A durvaság és a nyomulás helyett a finom közeledés sokkal inkább működik nála.
Mérleg férfi
A csábítást szinte külön műfajként kezeli. Szereti a flörtöt, a jó megjelenést és azt a könnyed feszültséget, amelyből később több lesz. Partnerként akkor érzi magát igazán elemében, ha mindketten ugyanúgy élvezik a játékot.
Skorpió nő
Nem feltétlenül mutatja meg azonnal, mit akar. A titokzatosság és az érzelmi mélység része a vonzerejének. Ha viszont kialakul a bizalom, nagyon intenzíven tud jelen lenni a kapcsolatban. Félmegoldásokkal nehéz lenyűgözni.
Skorpió férfi
Erős jelenléte van, és általában nem a felszínes kalandokat keresi, ha valódi vonzalmat érez. Szereti megfejteni a másikat, és fontos számára az erős kölcsönös kémia. A túlzott távolságtartás ugyanakkor éppúgy frusztrálhatja, mint a játszmázás.
Nyilas nő
Kíváncsi, lelkes és nehezen viseli, ha az intimitás túl merev szabályok közé szorul. Szereti a játékosságot, a humort és az új élményeket. A szabadságérzete akkor sem tűnik el, amikor nagyon tetszik neki valaki.
Nyilas férfi
A spontaneitás egyik legnagyobb szövetségese. Szereti az olyan partnert, aki tud nevetni, kíváncsi és nem akar minden pillanatot előre meghatározni. Az újdonság fenntartja az érdeklődését, a túl szoros kontroll viszont könnyen elriasztja.
Bak nő
Sokkal érzékibb lehet, mint amennyit elsőre mutat. Nem feltétlenül enged közel bárkit, és idő kell neki, hogy teljesen feloldódjon. Ha viszont megvan a bizalom, a visszafogottság mögül komoly szenvedély kerül elő.
Bak férfi
Szereti kézben tartani a dolgokat, de az intimitásban ez nem feltétlenül jelent merevséget. Inkább megbízható, figyelmes és kitartó partner. Nála a valódi vonzalomhoz az is kell, hogy érezze: a kapcsolatnak súlya van.
Vízöntő nő
Nem szereti, ha megmondják neki, hogyan kellene szeretnie. Számára a szabadság és a kíváncsiság fontos része a vonzalomnak. Szereti a szokatlan helyzeteket, a humort és azt, ha a partnere nyitott az új dolgokra.
Vízöntő férfi
Előbb az agyával, aztán a testével kapcsolódik. Egy izgalmas beszélgetés sokszor nagyobb hatással van rá, mint egy látványos csábítás. Nem szereti a birtoklást, és akkor érzi magát igazán jól, ha a kapcsolatban is marad saját tere.
Halak nő
Romantikus és nagyon érzékeny a hangulatokra. Nála egy pillantás, egy érintés vagy egy gyengéd gesztus sokat jelent. Akkor tud igazán feloldódni, ha érzi, hogy a másik nemcsak kívánja, hanem érti is őt.
Halak férfi
Könnyen ráhangolódik a partnerére, és fontos számára az érzelmi közelség. A gyengédség nem unalmat jelent neki, hanem a vágy egyik formáját. Ha biztonságban érzi magát, sokkal szenvedélyesebb, mint elsőre gondolnánk.
És melyik csillagjegy a legjobb szerető?
Erre természetesen nincs egyetlen válasz. Az asztrológia sem úgy működik, hogy az egyik jegy aranyérmes, a másik pedig kiesik az első fordulóban. A Kos lendületet hoz, a Bika érzékiséget, az Ikrek játékosságot, a Rák érzelmi mélységet, az Oroszlán szenvedélyt, a Szűz figyelmet, a Mérleg harmóniát, a Skorpió intenzitást, a Nyilas kalandot, a Bak stabilitást, a Vízöntő szabadságot, a Halak pedig romantikát.
A legizgalmasabb kombináció pedig valószínűleg az, amikor nemcsak a csillagjegyek passzolnak, hanem két ember kíváncsisága, humora és egymás iránti figyelme is.
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