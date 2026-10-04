Heti szerelmi horoszkóp október 5–11.: a Szűz túlzásokba eshet, a Halak több figyelmet kap

Nem minden az, aminek elsőre látszik: ezen a héten különösen fontos lesz, hogy ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget egy-egy félmondatnak vagy gesztusnak. Egyeseknek végre ki kell mondaniuk, mire vágynak, másoknak pedig azt kell felismerniük, ha valaki csak játszik velük. Nézd meg, mit tartogat a heti szerelmi horoszkópod október 5–11. közötti!

Heti szerelmi horoszkóp október 5–11.

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Heti szerelmi horoszkóp minden jegynek október 5–11.

Bókok, féltékenység, közeledés és érzelmi bizonytalanság is megjelenhet a csillagjegyek szerelmi életében. Van, akinek most érdemes kitárnia a szívét, másnak viszont jobb, ha nem dől be minden szép szónak. Neked mit mutat a heti szerelmi horoszkópod?

KOS

Hatalmas lelkesedéssel indítod a hetet. Eszméletlen vonzó vagy, amikor sziporkázol. De szerdán egy Merkúr-Vénusz együttállás csalódást szimbolizál. Persze csak abban az esetben, ha túl idealizálsz valamit, vagy valakit.

BIKA

A szerdai Merkúr-Vénusz együttállás két különböző stílusú ember közeledését jelzi. Ennek szinte biztos, hogy féltékenységi jelenet lesz a vége. Ha nem akarsz két szék között a földre pottyanni, válassz, és a választásodat kommunikáld!

IKREK

Meglehetősen hullámzó hét vár rád. Hol dicséreteket és bókokat kapsz, hol kritikát. Mielőtt kiborulnál, mérlegeld, hogy a másik őszinte-e! Lehet, hogy manipulálni akar, vagy csak szórakozik veled, és marionett bábuként rángat. Ez akkor is méltatlan, ha a párodról van szó, és akkor is, ha egy új ismerősről.

RÁK

Hétfőn és kedden minden idegszáladdal arra koncentrálsz, hogy rendbe tedd a pénzügyeidet. Emellett nem jut kapacitásod a szerelmi ügyekre. Pont ezért neheztelhet rád a párod, vagy az, aki a párod akar lenni. Szerdától javul a helyzet, és végre rá is tudsz figyelni.

OROSZLÁN

Hétfőn 24 órán belül 4 harmonikus és 3 diszharmonikus fényszög lesz az égen. Ezeket mind az Oroszlánban járó Hold kapja, vagyis érzékenyen érint minden. Ha a másik megdicsér, madarat lehet veled fogatni. De ha kritikát kapsz, magad alatt leszel, és úgy érzed, hogy senki sem szeret. Keddtől mindez harmonikus irányba fordul.