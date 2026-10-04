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Heti szerelmi horoszkóp október 5–11.: a Szűz túlzásokba eshet, a Halak több figyelmet kap

asztrológia horoszkóp heti szerelmi horoszkóp
Angyal Léna
2026.10.04.
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Izgalmas, ugyanakkor érzelmileg hullámzó hét vár a csillagjegyekre. Lesz, akit bókok és közeledés vesz körül, míg másnak féltékenységgel, csalódással vagy éppen a párja elvárásaival kell szembenéznie. A szerdai Merkúr–Vénusz együttállás a heti szerelmi horoszkópodra is hatással lesz.

Nem minden az, aminek elsőre látszik: ezen a héten különösen fontos lesz, hogy ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget egy-egy félmondatnak vagy gesztusnak. Egyeseknek végre ki kell mondaniuk, mire vágynak, másoknak pedig azt kell felismerniük, ha valaki csak játszik velük. Nézd meg, mit tartogat a heti szerelmi horoszkópod október 5–11. közötti!

Heti szerelmi horoszkóp október 5–11.
Heti szerelmi horoszkóp október 5–11.
Forrás: 123.rf.com

Heti szerelmi horoszkóp minden jegynek október 5–11.

Bókok, féltékenység, közeledés és érzelmi bizonytalanság is megjelenhet a csillagjegyek szerelmi életében. Van, akinek most érdemes kitárnia a szívét, másnak viszont jobb, ha nem dől be minden szép szónak. Neked mit mutat a heti szerelmi horoszkópod?

KOS

Hatalmas lelkesedéssel indítod a hetet. Eszméletlen vonzó vagy, amikor sziporkázol. De szerdán egy Merkúr-Vénusz együttállás csalódást szimbolizál. Persze csak abban az esetben, ha túl idealizálsz valamit, vagy valakit.

BIKA

A szerdai Merkúr-Vénusz együttállás két különböző stílusú ember közeledését jelzi. Ennek szinte biztos, hogy féltékenységi jelenet lesz a vége. Ha nem akarsz két szék között a földre pottyanni, válassz, és a választásodat kommunikáld!

IKREK

Meglehetősen hullámzó hét vár rád. Hol dicséreteket és bókokat kapsz, hol kritikát. Mielőtt kiborulnál, mérlegeld, hogy a másik őszinte-e! Lehet, hogy manipulálni akar, vagy csak szórakozik veled, és marionett bábuként rángat. Ez akkor is méltatlan, ha a párodról van szó, és akkor is, ha egy új ismerősről.

RÁK

Hétfőn és kedden minden idegszáladdal arra koncentrálsz, hogy rendbe tedd a pénzügyeidet. Emellett nem jut kapacitásod a szerelmi ügyekre. Pont ezért neheztelhet rád a párod, vagy az, aki a párod akar lenni. Szerdától javul a helyzet, és végre rá is tudsz figyelni.

OROSZLÁN

Hétfőn 24 órán belül 4 harmonikus és 3 diszharmonikus fényszög lesz az égen. Ezeket mind az Oroszlánban járó Hold kapja, vagyis érzékenyen érint minden. Ha a másik megdicsér, madarat lehet veled fogatni. De ha kritikát kapsz, magad alatt leszel, és úgy érzed, hogy senki sem szeret. Keddtől mindez harmonikus irányba fordul.

SZŰZ

Skorpióban jár bolygód, a Merkúr. Ez önmarcangolásra hajlamosíthat. Lehet, hogy önmagadat hibáztatod, ha a másik érzéketlenül, flegmán válaszol. Ne ess túlzásokba! Okosabb, ha kitárod a szívedet, és beszélsz az érzéseidről. Persze ehhez érzelmileg biztonságban kell érezni magadat...

MÉRLEG

Az év legfontosabb újholdja közeleg szombaton, ami újításra ösztönöz téged. Ezt megelőzően olyan bolygószembenállások lesznek az égen, amelyek kibillenthetnek az egyensúlyodból. Nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítanod minden apró rezdülésnek, amit a másik arcán látsz, vagy hangján hallasz.

SKORPIÓ

Fanyar a humorod, és önmagaddal szemben cinikus szoktál lenni. Ezt erősíti fel a szerdai Skorpió Merkúr-Vénusz együttállás. Utóbbi a szépség, a szerelem és a kis szerencse bolygója. Ennek köszönhetően szépnek, szerelmesnek és kicsit szerencsésebb érezheted magadat. Akár tudod, akár nem, ettől vonzóbbá válsz, és olyanok is keresni fogják a társaságodat, akik eddig levegőnek néztek.

NYILAS

Érezhetnéd jól magadat, ha nem tulajdonítanál túl nagy jelentőséget annak, amit a másik mond. Át kellene látnod a maszkon. Sokszor az emberek azért mondanak valamit, mert jobb színben akarják feltüntetni önmagukat. A hét második felében nagy eséllyel kell ezzel szembesülnöd.

BAK

Túl szigorú vagy ezen a héten is. Másokkal és önmagaddal is. A megoldás az, ha magadra szólsz, és elfogadsz mindenkit olyannak, amilyen. Ezt szeretné a párod is. Amikor kritikusan nézel rá, akkor attól fél, hogy nem szereted már. Vagy hogy képtelen megfelelni az elvárásaidnak.

VÍZÖNTŐ

Valaki rád akaszkodik a hét elején. Mindent elkövet, hogy csak vele foglalkozz. Ha ez a párod, akkor lehet, hogy azt akarja a tudtodra adni, hogy elhanyagoltad. Ha nem a párod az illető, akkor fél, hogy a sok érdeklődő közül nem őt választod.

HALAK

Szeretnél több figyelmet és törődést kapni az égi folyamatok szerint. Ha van párod, akkor ne hallgasd el a vágyadat! Mondd ki! Ha nincs még párod, akkor olyan embert engedj közel magadhoz, aki keresi a társaságodat! Aki folyton eltűnik, és kifogásokat sorol, hogy miért nem ér rá, az nem a te embered.

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