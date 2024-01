2024 a sorsfordító év - interjú Gahl Eden Sasson asztrológussal

Gahl Sasson több, mint húsz éve tanít és tart világszerte workshopokat a történetmesélésről, a kabbaláról, az asztrológiáról és a miszticizmusról. A Wish Can Change Your Life című első könyvét több, mint nyolc nyelvre fordították le, és Őszentsége, a 14. Dalai láma is ajánlotta. Gahl 2018 óta évente egy asztrológiai könyvet ad ki - saját kiadásban. A 2020-as könyvében előrejelezte a recessziót és rámutatott egy világjárvány lehetőségére.