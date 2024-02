„Kamaszként kezdtem edzeni, hogy imponáljak a lányoknak” – Interjú Vajda Zsolttal

− Nekem nagyon sokat ad, őszintén, mivel igazán kikapcsol. Arra az időre, amíg edzem, mindent félre tudok tenni és csak a munkára koncentrálok. Ez az a közeg, ahol jól érzem magam és itt vesznek körbe azok az emberek, akikkel napi szinten beszélgetek, akikkel jól szórakozom. Kicsit olyan ez nekem, mint régen az öregeknek a kocsma volt. Nekem jót tesz, hogy órákat töltök a teremben, ami nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is feltölt.

− Mit jelent számodra a kihívás?

− Számomra ez valami olyan dolog, ami kimozdít minket a komfortzónánkból és azt igényli, hogy tényleg többet hozzunk ki magunkból, mint amit eddig megtettünk.

Egy kihívás akármilyen jellegű lehet. Van, aki megfogadja, hogy mától minden nap elmegy sétálni egy fél órára. Más régóta edz és most úgy dönt, idén nyárig kinyom x kilót, vagy lead ennyit, esetleg jobban odafigyel az étkezésére. Ez egy nagyon tág fogalom, de számomra pozitív jelentése van, mert egy jobb irányba, előre viszi az embereket.

Segít, hogy többek legyenek annál, mint amik voltak és jó irányba haladjanak.

− Mi volt a legnagyobb sportbeli kihívás, amivel szembesültél?

− Sok esetben talán az, hogy leküzdjem az egómat, hogy visszavegyek a súlyokból és jobban tudjak fókuszálni a gyakorlatokra, a munkára. Voltak nehezebb helyzetek, amikor például több műszakban dolgoztam külföldön és munka előtt vagy után ugyanúgy lementem edzeni. Nagyon meg kellett szerveznem a napjaimat, hogy minden rendben legyen. Gyakran főztem is előre emiatt.

− A sport mellett úgy tudom, egy időben nagyon odafigyeltél a kalóriákra is. Változtattál az étkezési szokásaidon az évek során?

− Régen túlzásba vittem az odafigyelést. Minden milliliter tejet, még a cukormentes ketchupot is lemértem, ami már nem volt egészséges.

Nagyon száraz maradt ugyan a testem, de mentálisan nem volt jó, hogy teljesen ráfeszültem a dologra. Ma már sokkal lazábban kezelem ezt. Minimális odafigyeléssel az ember elég jól tud étkezni anélkül, hogy grammra pontosan mérne le mindent, miközben betegesen rákoncentrál.

Lehet, hogy aki versenyre készül, annak az utolsó hónapokban szükséges a száz százalékos odafigyelés, de az átlag hétköznapokon ez kártékonyabb és az életminőség rovására mehet, ha teljesen ráfeszül valaki.

− YouTube-videósként kezdtél, felépítettél egy márkát, majd televíziós műsorokban is részt vettél. Honnan jött ez a váltás?

− Szeretem az új kihívásokat és nagyon nyitott vagyok az új dolgok felé. Ugyanakkor minél több téren szeretném kipróbálni magam.

Vajda Zsolt a Ninja Warrior 2021-es műsorában

Forrás: Vajda Zsolt

− Indultál a Ninja Warriorban és a Farm VIP-ban is. Ez két nagyon eltérő műsor. Milyen volt és hogyan élted meg ezeket?

− A Ninja Warrior számomra nehezebb volt. Nem volt annyira testhezálló, baromi nehéz volt és viszonylag hamar ki is estem. Mellesleg szerintem felkészületlenül mentem, mert több éves gyakorlást igényel az, hogy ott valaki jó esélyekkel labdába rúghasson.

A Farm VIP viszont teljesen más volt. Annyira élveztem az egész forgatást, az ott gyűjtött emlékeket, a barátokat, akiket megismertem, hogy ez egy életre szóló élmény maradt számomra. Nagyon örültem, hogy van egy olyan műsor, ahol meg tudom mutatni, hogy nem csak egy kis üresfejű hülyegyerek vagyok, aki edzeget, gyúr, aki úgy-ahogy jól néz ki, hanem akármilyen munka van, akkor oda tudok állni és megcsinálom, ahogy tudom.

a gyalulni kell, akkor gyalulok, ha főzni, sütni kell, akkor megteszem, mert semmi problémám nincs vele. Sajnos nem adta vissza a műsor, hogy valójában mennyi munkát végeztünk el a csapattársakkal. Hál’ istennek a legtöbb embernek ugyanolyan hozzáállása volt, mint nekem: ott voltunk egész nap és csináltuk. Jó volt, hogy ezt az oldalamat is megmutathattam, hogyha kell, akkor összekoszolom magam a munka miatt.”

− Mi jelentette számodra a legnagyobb kihívást ezekben a műsorokban?

− A Ninja Warriorban a testi adottságaim, mivel az átlagnál kicsivel magasabb és nehezebb vagyok. Soha életemben nem végeztem olyan mozgásformát, ami a műsorban kellett volna. Javarészt mindig súlyokkal edzettem, nem saját testsúllyal és emiatt nem igazán volt testhezálló számomra az a környezet. A Farm VIP műsorában a legnagyobb kihívást leginkább a másokkal való együttélés jelentette. Sok olyan emberrel laktam együtt, akikkel nem feltétlen egyezett az én életstílusom, a látásmódom és a habitusom. Nehéz volt elfogadni, hogy mindenki másképp kezeli a dolgokat.

Vajda Zsolt a Farm VIP 2023-as műsorában bronzérmes lett

Forrás: Vajda Zsolt

− Testépítői karriert építettél fel a YouTube-csatornádon, de indultál valaha ilyen versenyen?

− Nem, de nagyon szeretnék. Ezzel is úgy vagyok, mint a legtöbb dologgal, hogyha elkezdem, akkor teljes gőzzel akarok belevágni. Ha nem érzem úgy, hogy készen vagyok, hogy tényleg, igazán jó formát tudok hozni, akkor nem akarok nekifogni. Egy ilyen versenyre a felkészülés sokat kivesz az emberből. Diétázni, szálkásítani kell hónapokig. Addig a fejlődésben is megáll az ember, sőt, kicsit vissza is eshet. Én úgy érzem, hogy erre még nem állok készen, mert nem biztos, hogy olyan eredményeket érnék el, amikkel igazán elégedett lennék. Inkább még munkát fektetek abba, hogy tovább nőjek, jobb legyek és ha úgy érzem, készen állok, majd akkor belevágok.

− Ez minden bizonnyal rengeteg munkát igényel. Hogyan változott az edzésterved az évek során?

− Lényegében majdnem ugyanaz, minimálisan változtattam csak meg az évek alatt. Az alap, a bázis nem módosult. Ha vannak jó gyakorlatok, amiket szeretsz, amikben jó vagy és eredményeket érsz el velük, akkor fölösleges azokon variálni.

A legfőbb dolog, hogy évezzük, amit csinálunk. Ezért bírom hosszú távon folytatni.

A kezdőknél is jellemezően az a baj, hogy túl sok információt zúdítanak rájuk, túl sok gyakorlat van, amiket kéthetente teljesen meg akarnak változtatni. Közben diétáznak is és emiatt hamar bele is fáradnak az egészbe. Szóval nem bonyolítom túl, szívből csinálom, szeretem, mert hosszú távon csak így lehet eredményes a munka.

− Elégedett vagy azzal, amit most látsz a tükörben?

− Őszintén, nem igazán. Van egy csúnya oldala ennek a sportnak. Az pedig az, hogy minél jobban fejlődik az ember, annál többet akar. Mindig jobban és jobban kinézni és emiatt valamilyen módon sose elégedett teljesen önmagával, bármit is mutat a tükör. Ami nem jó érzés. A body positivity, hogy fogadd el magad, nagyon jó dolog, de itt inkább hátrány.

Hiszen, ha látod, hogy még valami nem tetszik, akkor azon alakítasz, és emiatt mindig többet akarsz kihozni magadból: jobban kinézni, nagyobbnak lenni.

Ebből a szempontból jó, de rossz is egyben. Ráadásul mivel sokszor másokhoz hasonlítjuk magunkat, hajlamosak vagyunk másképp tekinteni magunkra és emiatt se vagyunk elégedettek önmagunk kinézetével. A képek és a videók sokszor nem a valóságot tükrözik. Ezen folyamatosan dolgozom mentálisan, és mindig önmagamhoz hasonlítom magam. Amikor szárazabb voltam, kevesebb zsírral, akkor jobban szerettem a testem, de ha tömeget kell magamra szedni, akkor ez ezzel jár. Mindent nem lehet egyszerre. Mindig a fejemben jár, hogy ennél többet is ki tudok hozni magamból, ha kell, változtatok, vagy keményebben edzem a cél érdekében.

Zsolt folyamatosan edz, hogy indulhasson egy testépítő versenyen

Forrás: Vajda Zsolt

− Milyen kihívásokkal szembesülsz most?

− Van egy edzős applikációm és jelenleg ezt próbálom felépíteni, népszerűsíteni. Az a célom, hogy minél többen rátaláljanak és ne kelljen végig menniük azon a hosszú úton, amin nekem is, hogy mindent önmagamtól, gyakran a saját káromon tanultam meg. Illetve a saját életemben néha nehéz megtalálnom a motivációt, hogy az ember mindent csináljon egyszerre. Ezért kicsit rendszerezettebbé kell tennem a hétköznapjaim, hogy újra tudjak például YouTube-videókat készíteni. Az életem többi területe most elég kiegyensúlyozott, amivel elégedett és boldog vagyok, de úgy érzem, mégis tudnék többet tenni.”

− Ha már megemlítetted a kezdőket, nekik mit ajánlanál, milyen eszközökre, alapokra lehet szükségük?

− Alapvetően legyen szó otthoni edzésről vagy termiről, a legfőbb faktor, hogy olyan mozgásformákat csináljak, amiket élveznek is.

Ne úgy tekintsenek az edzésre, hogy az egy büntetés, hogy megint menni kell, hanem boldogan menjenek, jutalomnak éljék meg.

Lehet, hogy vannak olyan gyakorlatok, amik hasznosabbak, jobb eredményt hoznak, mint a mások. Viszont ha nem szeretik ezeket, akkor csinálják a haszontalanabbat, amit kedvelnek, mert azokkal könnyebben elérik a kívánt célokat. Amit nem élveznek, azt nagyon hamar abba fogják hagyni. Fontos még, hogy az alapokat megfelelően, jól kivitelezve sajátítsák el. Érezzék magukat komfortosabban az adott légkörben és arra építkezzenek. Legyen tervük, hogy ne csak bolyongjanak. Ha tudják, milyen gyakorlatokat szeretnének egymás után csinálni, akkor határozottabban tudnak belevágni a dolgokba.