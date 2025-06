Justin Bieber, Madonna és XIV. Leó pápa közös felmenőkkel rendelkezik - derült ki a családfakutatásból

Nem mindennapi eredménnyel zárult egy New York Times által indított családfakutatás. A lap szakértői ugyanis azt vizsgálták meg, hogy az új Chichagói származású pápa XIV. Leó milyen felmenőkkel büszkélkedhet. Arra azonban még a mindent látott újságírók se számítottak, hogy mennyi híres emberrel állhat távoli rokoni kapcsolatban az új egyházfő. A családfakutatás ugyanis kimutatta, hogy XIV. Leó és Justin Bieber közös kanadai ősökkel rendelkezik. Ez még nem minden: Madonna családja, és a pápa felmenői 6 generációval ezelőtt egy közös taggal is rendelkeztek.

A mélyen vallásosságáról ismert Justin Bieber távoli rokonságban áll az új pápával XIV. Leóval

Forrás: GC Images

Justin Bieber és XIV. Leó pápa ősei szintén Kanadából származnak

A billboard számolt be a vizsgálat eredményeiről: a családfakutatás szerint XIV. Leó pápa egyik kanadai felmenője Louis Boucher de Grandpré révén a Szentatya számos távoli unokatestvérrel rendelkezik Kanadában. A pápa ősei Trois-Riviéresben és környékén éltek, csak úgy mint Justin Bieber számos felmenője, aki maga is Kanadában született, és csak utána tette át a székhelyét Amerikába.

Madonna rokonsága is rendkívül érdekes, a világhírű énekes ugyanis olasz és katolikus felmenőkkel rendelkezik, ami már növeli az esélyeit annak, hogy rokoni szálak fűzzék egy egyházfőhöz. Az ő esetében azonban annyira pontosan visszakövethető volt a felmenőinek neve és családfája, hogy konkrétan azt is megtudta mondani a kutatás, hogy a pápa és az énekesnő egy hatgenerációval ezelőtt élt férfin keresztül rokonok. Az említett felmenő ugyanis mind a két család leszármazottaival vérrokonságban állt. Külön pikantériát ad a helyzetnek az, hogy Madonna nem ápol hibátlan kapcsolatot a katolikus egyházzal, ugyanis a Vatikán számos alkalommal bírálta a szókimondó szövegeiről és videóklippjeiről ismert popdívát. Ezek közül a legismertebb eset az volt, amikor Madonna az 1989-es Like a Prayer című számában megcsókolt egy szexi Jézus-szobrot. Az incidens után a Vatikán kritizálta az énekesnő tettét. A rokoni kapcsolat kiderülése után viszont lehet, hogy mindkét fél engedékenyebb lesz a másik irányába.