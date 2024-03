Megnyílik előtted az univerzum a HONOR új csúcskategóriás készülékeivel

HONOR

Az AI jelenleg a technológiai innovációk sztárja, a HONOR pedig úttörő ennek alkalmazásában. A HONOR Magic6 Pro minden eddiginél személyre szabottabb élményt nyújt, többek között a Magic Capsule és Magic Portal funkcióival. A Magic Capsule lényege, hogy könnyű, gyors elérést biztosít a leggyakrabban használt, vagy leginkább ajánlott funkciókhoz, alkalmazásokhoz – ehhez elég a képernyő tetején lévő értesítés sávra böknünk. A Magic Portal pedig megismeri szokásainkat, és leegyszerűsíti a komplex folyamatokat. Kaptunk egy jó étterem tippet? A rendszer érzékeli a címet, és egyenesen átirányít minket a Google Mapsr-e. Vicces videót kaptunk? Sokkal zökkenőmentesebb a TikTok beizzítása. Látunk egy menő ruhát? Pár érintés, és meg is vásárolhatjuk. A telefon ráadásul nem csak felhőalapú AI-jal operál, hanem be van építve az eszközön is mesterséges intelligencia, így kérdésekre is tud válaszolni, szövegeket is létre tud hozni, illetve akár értelmezni is képes ezeket: mindezt offline is.

Mindehhez a számtalan funkcióhoz egy impozáns processzor is társul. A HONOR Magic6 Pro Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platformja 30%-kal jobb teljesítményt nyújt elődjéhez képest. A Qualcomm AI motorja garantálja azt is, hogy zökkenőmentesen, stabilan üzemeljenek a mesterséges intelligenciát kihasználó funkciót – sőt, ezek szinte kétszer hatékonyabbak, mint az előző modelleké. Az erőteljes lehetőségek energiaigényesek, de a HONOR erre is gondolt. Egy fantasztikus, második generációs, szilícium-szén akkumulátor került a készülékbe, ami egy speciális, az energiahatékonyságot javító chipkészlettel dolgozik optimálisan. Sőt, az 5600 mAh-s aksi kimagaslóan teljesít a hidegben is, így szó szerint hóban-fagyban rendelkezésünkre áll az eszköz. Teljes napokat bír ki, és a SuperCharge töltéssel percek alatt használható szintre lehet tölteni.