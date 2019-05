Tóth Gabi Instagram-oldalán számolt be arról követőinek, hogy genetikai vizsgálaton járt. Elárulta, a legjobb kezekben vannak, és eddig minden rendben van.

Tóth Gabi néhány hete számolt be arról az örömhírről, hogy ő és Krausz Gábor első közös gyermeküket várják. Az énekesnő le is mondta a fellépéseit, hogy teljes figyelmével a picire tudjon koncentrálni. A babavárás egyes pillanatait is megosztja követőivel, nemrég például azt mutatta meg, hogy genetikai vizsgálaton járt. Elárulta, eddig minden rendben van.

„Legjobb kezekben vagyunk! A vizsgálatok során csak erősödik bennem, hogy az emberi szervezet csodálatos! Mondjuk a vérvételnél inkább nem néztem oda" – írta Gabi, a hashtagekből pedig kiderült, hogy minden a legnagyobb rendben van.