Már készen állnak a gyermekvállalásra Weisz Fanniék: két babát szeretnének.

Weisz Fanni és férje, Hajmásy Péter tavaly augusztusban kötötték össze az életüket, de már előtte is készen álltak a gyermekvállalásra. Úgy döntöttek azonban, hogy előbb inkább hivatalossá teszik a kapcsolatukat, most már viszont bármikor jöhet a baba.