Korábban megkérte Berki Krisztiánt Hódi Pamela, hogy ne posztoljon képeket közösségi oldalára közös gyermekükről. Az édesapa azonban ezt nem tartotta be.

Hódi Pamela nem akarja, hogy Berki Krisztián és Mazsi posztoljanak gyermekéről, Natasáról. Ahogy mi is megírtuk: erre meg is kérte az édesapát, ám úgy tűnik, hogy az nem tartotta be ígéretét.

Berki a múlt hétvégén ismét képeket osztott meg a strandoló Natasáról. A Ripost munkatársai megkérdezték Pamelát, mi a helyzet most ezzel a kérdéssel. Az édesanya elmondta: nem követi Berki oldalát, eddig nem tudott róla.

„Amíg Mazsinak megtilthatom, addig Krisztiánt csak kérhetem, hogy a lányunk érdekében ne osszon meg róla képeket. Tisztában vagyok vele, hogy joga van posztolni Natasa Zselykéről, és sajnos látom, hogy nem vagyunk azonos véleményen ezzel kapcsolatban. Félre kéne tennie az önös érdekeket, de úgy tűnik, nem védhetem meg a lányunkat az apja show-jától” – nyilatkozta a lapnak Hódi Pamela.