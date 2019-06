Egy savanyú uborka keltett gyanút, hogy Homonnay Zsolt kedvese, Földesi Anita babát várhat. Gyanújuk beigazolódott, hamarosan egy csöppséget üdvözölhetnek a családban. Azt is elárulták, milyen nemű gyermekkel lesz gazdagabb a család.

Akár esküvőszervezésre is sor kerülhet júniusban Homonnay Zsoltéknál. Táncművész kedvesével, Földesi Anitával gyermeket várnak. Valószínűleg akkortájt döntenek a baba nevéről is, ám lányneveken nem kell gondolkodniuk – derült ki a Best magazin cikkéből.

„Úgy tűnik, örökre fiús apa maradok, a lányokat nem tudom, melyik bolygóról küldik. De nem bánom, jó lesz nekünk fiús szülőkként is, Zsombor és Bulcsú mellett ugyanis Anitának is van egy fia, Márk” – mesélte Homonnay.

Mindketten örültek, amikor kiderült a várandósság, a gyanút pedig egy savanyú uborka keltette fel. „Anita panaszkodott már egy ideje, hgoy nem érzi jól magát. Akkoriban sokáig nem is voltunk itthon, turnéztunk épp az Operettel. Egyik este egy hatalmas adag savanyú uborka volt előtte a szállodában. Furcsa volt, mert nem eszik sokat, pláne nem savanyúságot magában. Gyanús lett a dolog, úgy döntöttünk, veszünk egy terhességi tesztet, hátha... Másnap aztán kiderült, jól sejtettük” – emlékezett vissza a színész.

Házuk bővítésén is dolgoznak, hogy kényelmesen elférjenek, beépítik a tetőteret.