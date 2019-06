Hatalmas mosollyal és laza eleganciával érkezett fia ballagására Pierce Brosnan. A 66 éves színész büszke apaként pózolt gyermeke oldalán.

Pierce Brosnan bájos feleségével, Keely Shaye Smith-szel érkezett meg legkisebb fia, Paris ballagására.

A színész még mindig rettentően sármos, a malibui ünnepségen is a laza eleganciát képviselte. Instagram-oldalán családi képeket is megosztott, melyen nemcsak az érettségiző Paris és a büszke szülők, hanem az idősebbik fiú, Dylan Brosnan is látható.