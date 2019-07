Manapság nagyon népszerűek az eljegyzési fotók, ám csak kevés párnak jut eszébe, hogy ezekkel támogasson valamilyen módon egy jó ügyet. A következőkben az állatvédelem és a házasság ereje fog a szemed elé tárulni.

K. Setani és vőlegénye szerettek volna egy szuper eljegyzési fotósorozatot, de mindketten kissé visszahúzódóak, és nem szeretik, ha fényképezik őket. Ez mondjuk annak tudatában, hogy Setani maga is fotós, kissé furcsa. Vészesen közeledett az esküvő napja, a menyasszony fejében pedig kezdett formát ölteni egy ötlet. Mivel mindig is szerette az állatokat, és rendszeresen támogatta is a védelmükre specializálódott alapítványokat, azt javasolta leendő férjének, hogy fotóikkal ösztönözzék az embereket az elhagyott állatok örökbefogadására.

Nem sokkal később elérkezett a nem épp hagyományos eljegyzési fotózás napja. A pár saját bevallása szerint ez a nap inkább volt egy fantasztikus élmény, tele pozitív energiával, mint egy szimpla fotózás. Nagy és kismacskákkal, kutyákkal játszottak, teljesen belefeledkeztek abba az érzésbe, amit ezek a szeretetéhes állatok közvetítettek. Remélik, hogy a fotóikkal sikerül felhívniuk a figyelmet arra, hogy mennyi édes kisállat vár új gazdára, akik igazán megérdemelnek egy jobb életet. Ők maguk is örökbe fogadtak a menhelyről egy cicát, ő lett a második házi kedvencük.

Korábban már írtunk arról, hogy Magyarországon rengeteg háziállat kerül az utcára, hiszen az emberek sokszor végig se gondolják, mennyi időt, energiát és kiadást is jelentenek. A felelőtlen gazdik után pedig szomorú szemű és gyakran igen rossz egészségi, valamint lelkiállapotú állat kerül menhelyekre.

Mielőtt vásárlásra adnád a fejed, gondold át még egyszer, hogy valóban képes vagy-e 12-16 évig gondját viselni egy kutyának, macskának! A tenyésztők helyett pedig menj el egy menhelyre, és válassz onnan magadnak házi kedvencet. Lehet, hogy nem lesz se kölyök, se fajtatiszta – bár belőlük is akad sajnos bőven –, de a hálája kárpótol majd a törzskönyvért.

