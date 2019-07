A Hello, Ugar! fesztiválon bulizik és koncertezik az Anna and the Barbies. Pásztor Anna énekesnő gyermekeit, férjét és anyósát is magával vitte a fesztiválra.

„Én minden évben a férjemmel és a gyermekeimmel érkezem a pusztai partisátorba. Természetesen itt van az öcsém is, mert ő a gitárosunk. De idén bővült a Hello, Ugar!-on partizó családtagjaink száma. Ezen a nyáron az egyik nagymama, a férjem anyukája is csatlakozott” – mesélte a Borsnak Pásztor Anna.

Az édesanya azt is elárulta, hogy kisfia, Benjámin imádja a dobokat, kislánya pedig az egyik zenész kutyájával játszik szívesen. „A koncertek mellett vannak kifejezetten gyerekprogramok, de számomra kétségtelen, hogy a rock and roll vonzza a gyerekeket a legjobban” – folytatta az énekesnő.

Amíg Anna a színpadon van, a nagymama vigyáz a gyerekekre. Megesik, hogy ő is csatlakozik a bulizókhoz.