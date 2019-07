Lilunak határozott véleménye van arról, ki lehet-e posztolni a gyerekek fotóit, lehet-e az arcképükkel reklámozni a közösségi oldalakon.

Senki sem tudja egyelőre, hogy milyen hatása lesz a gyerekekre annak, hogy sok szülő gyakran közzéteszi a fotójukat a közösségi oldalakon. A sztárok esetében ez még nagyobb kérdés, hiszen sokkal többen látják a kicsikről készült fotókat. Megoszlanak a vélemények arról, hogy helyes-e közzétenni a gyerek képét, de ebben a kérdésben Lilu határozott álláspontot képvisel. Óvja a fiait a nyilvánosságtól, és nem tervez megosztani róluk fotót.