Wolf Kati elárulta, hogyan sikerül összeegyeztetnie munkáját a magánélettel.

Wolf Kati nemcsak a karrierjében sikeres, de családanyaként is boldog és kiegyensúlyozott. Nem könnyű összeegyeztetni a két elfoglaltságot, ugyanakkor ő ezt is megoldja. Nyáron annyi a fellépése, hogy csak hétköznap tud a gyermekeivel lenni, de így is szerencsés helyzetben vannak, a nagymamának ugyanis a Balaton partján van nyaralója, ahol a kicsik gyakran vendégeskednek.

„Teljesen másképp működöm a színpadon, mint otthon édesanyaként. Nagyon különbözik a kettő egymástól, hisz a munkámban csak magamra koncentrálok, ott én vagyok középpontban, utóbbinál pedig egyértelműen a család, a gyerekek. Janka 14, Luca pedig 9 éves, és noha a nagyobbik már kamaszodik, nincs okom panaszra, nagyon jó fejek. Mindkettőjüknek van már terve a jövőre nézve, a nagyobbik imád olvasni, és ő maga is ír, a kisebbik pedig csodálatosan rajzol. Emellett atletizálnak, és noha az utóbbi időben már nem olyan lelkesek, próbáljuk őket motiválni, a gyermekkori sport ugyanis elengedhetetlen” – mondta el az énekesnő a Lokálnak.