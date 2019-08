A kézilabdázó, Szucsánszki Zita és Elek Gábor a Fradi kézilabda csapatának vezetőedzője végre megmutatták gyermeküket. A szülők elárulták: most Levente körül forog a világ.

Elek Gábor és Zita nyolc éve alkotnak egy párt, mióta kiderült, hogy babát várnak, össze is házasodtak. Gyermekük június 29-én született meg, most először pedig a Fradi TV-nek meg is mutatták a csöppséget, Leventét.

Zita élvezi az anyaságot, de sokan be is segítenek nekik a baba mellett. Elek Gábor azt is elárulta, hogy teljesen más ennyi idősen kisbabával lenni: "Több a türelmem, nagyobb a tapasztalatom, egészen más szemmel tekintek a világra, és rá is" - mondta a büszke apuka, akinek két nagyobb gyermeke is van már.