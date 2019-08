Szinetár Dóra és Makranczi Zalán negyedik házassági évfordulójukat egy különleges helyszínen ünnepelték, melyről fotók is készültek.

Szinetár Dóra és Makranczi Zalán házassági évfordulójukat különleges kirándulással ünnepelték, ahová velük tartott közös gyermekük is, Benjámin. Négy éve kötötték össze az életüket, és mindent megtesznek azért, hogy egyensúlyban maradjon a házasságuk. Ehhez pedig szükségesek az ilyen kiruccanások. Nagyon élvezik, hogy végre hármasban lehettek.