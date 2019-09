Bódi Csabiéknál is elkezdődött az iskola. Az első tanítási napon egy közös családi fotót is készítettek.

Bódi Csabiéknak idén bővült ötfősre a család. A házaspár nagylánya, Gina 17 éves, Rómeó 11 esztendős, a kis Lilien pedig immár hét hónapos. Középső gyermeküknek most becsengettek az iskolába, és az első tanítási napra a család is elkísérte őt. Erről egy közös fotót is feltöltöttek a közösségi oldalra.

„Csak nekem telt el ilyen hamar ez a nyár?" – írta az énekes a képhez.