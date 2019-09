Alanis Morissette augusztusban adott életet harmadik gyermekének: most megmutatta, hogyan zajlanak náluk a reggelek.

Alanis Morissette 45 évesen adott életet harmadik gyermekének, várandóssága alatt végig koncertezett. A terhesség pillanatait is szívesen megosztotta, ahogy tesz most a családi életük intimebb momentumaival. Legfrissebb posztjában például azt mutatta meg, hogyan szoptatja gyermekét az ágyban, miközben a nagyobb csemeték is körülötte vannak.