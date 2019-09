Veszélyes, ha túl sok fotót posztolnak a szülők a gyermekükről - mondta Pászthy Bea gyermekpszichiáter az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában.

A szakember megjegyezte: nemcsak a mennyiség a lényeg, önmagában a képek megosztása is árthat a gyermeknek. A gyermekek azt érezhetik, hogy "elrabolták gyermekkorukat", mivel olyan képeket osztottak meg róluk, amelyekhez nem járultak hozzá.

Ráadásul vannak olyanok, akik a fürdőkádban ülő, meztelen gyermekükről is közzéteszik a fotókat. Ezek akár pedofilokhoz is eljuthatnak - emelte ki a szakember. Azt is elmondta, van már úgynevezett digitális gyermekrablás is, amikor a gyermekfotókat ellopják és valamilyen célra, például reklámra felhasználják. Pászthy Bea azt javasolta, hogy a közösségi média használata helyett a szülők inkább több "offline" időt töltsenek gyermekükkel a valódi világban.