10 hűsítő étel, amitől azonnal elviselhetőbb lesz a kánikula

A nyári kánikula elkerülhetetlen, nem lehet kitérni előle, és nem is hagyhatjuk figyelmen kívül. Ahhoz, hogy a testünk hőségriadó idején is egészséges és megfelelően hidratált maradjon nem elég csak sok folyadékot inni. A frissítő italok mellett érdemes olyan hűsítő ételeket is beépíteni az étrendünkbe, amelyek még a legnagyobb melegben is segíthetnek hidratáltnak és energikusnak maradni.

A joghurt és a málna remek választás kánikula idején.

Forrás: Shutterstock/svitlini

10 étel ami különösen jó a test hűtésére kánikula idején

A nyári melegben többet izzadunk, így a szervezetünk is könnyebben kimerül. Éppen ezért a hőségben különösen fontos, hogy hidratáltak maradjunk egész nap. Ha rendszeresen fogyasztasz hűsítő ételeket, nemcsak jobban érzed majd magad a hőségben, de a tested is meghálálja.

1. Uborka

Az egyik legősibb, ayurvédikus testhűsítő étel. Magas rosttartalma segít elkerülni a székrekedést, míg magas víztartalma megelőzi a túlmelegedést.

Tipp: Készíts frissítőt uborkaszeletekkel és mentalevelekkel! A menta szintén hűsítő hatású, így segíthet enyhíteni a test hőmérsékletét a nagy melegben.

2. Joghurt

A joghurt régóta népszerű hűsítő étel, amely hatékonyan segít lehűteni a testet a forró napokon. Sokféleképpen fogyasztható, frissítő íze mellett pedig antimikrobiális és antioxidáns tulajdonságokkal is rendelkezik., remekül támogatja a szervezet természetes hőszabályozását.

3. Hagyma

A hagymát, különösen a vöröshagymát és lilahagymát számos meleg éghajlatú országban használják a test hűtésére. Támogatja a test természetes hőszabályozását. Egyes népi gyógymódok szerint a nyersen fogyasztott hagyma valóban segíthet mérsékelni a test melegét, és védelmet nyújthat a hőguta vagy napszúrás ellen.

4. Zeller

A zeller közel 95%-a víz, ezért remekül hidratál a forró napokon. Emellett fontos ásványi anyagokat is tartalmaz, mint például cinket, káliumot, magnéziumot, kalciumot és foszfort, amelyek segítenek energiával feltölteni a tested és támogatják a szervezet működését.