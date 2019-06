Nincs is kimerítőbb, dühítőbb dolog annál, mint éjszaka álmatlanul vergődni az ágyban és gondolatban a bárányokat számolva arra várni, hátha egyszer végre álom jön a szemünkre.

Ha csak néhanapján tapasztalunk hasonlókat, még nem kell feltétlenül rosszra gondolni. Az egyszeri álmatlanságnak számos oka lehet: egy lefekvés előtt elfogyasztott kávé, késő este végzett aerob jellegű testmozgás, mint ahogy egy-egy gondterhes nap után is sokszor nehezen jön álom a szemünkre.

Rosszabb esetekben az elalvási nehézség, illetve az éjszakai gyakori ébredések és a visszaalvási problémák akár napokig, hetekig, sőt akár hónapokig is fennállhatnak. Ezeknek az okait érdemes kivizsgáltatnunk, mert ha pontosan ismerjük a kiváltó okokat, könnyebb megoldást találni a problémákra. Elképzelhető, hogy lelki eredetű gondjaink vannak, és emiatt nyugtalanabbak az éjszakák, de számos gyógyszer mellékhatásaként is jelentkezhetnek a fent említett problémák.

Hova vezethet mindez?

Ha valaki hosszabb időn keresztül kevesebbet alszik annál, mint amennyi számára szükséges, az akár súlyos nappali tünetekhez és egészségromláshoz is vezethet. A kimerültség, állandó fáradtságérzet miatt romlik a koncentráció és a teljesítőképesség, de rosszabb lehet a hangulatunk, ingerlékenyebbek is lehetünk, ami pedig nagyban kihathat a szociális kapcsolatainkra. De a kialvatlanság miatt gyakrabban fordulhatnak elő hétköznapi balesetek is.

Meddig nem probléma és honnantól tekintjük kórosnak? Általánosságban elmondható, hogy két hétnél hosszabb ideig fennálló tünetek esetén beszélhetünk kóros álmatlanságról, más néven inszomniáról. Így nevezzük az alvászavarok egyik leggyakoribb formáját, amelyet elalvási nehézségek vagy a gyakori éjszakai ébredéseket követő nehéz visszaalvás, esetleg túl korai felébredés jellemez.

Tegyünk meg mindent a nyugodt alvás érdekében!

Figyeljünk oda magunkra, a testünk jelzéseire! Ha azt észleljük, hogy néhány napja gondunk van az elalvással vagy az éjszaka átalvásával, és úgy érezzük, hogy ez negatív irányban befolyásolja a nappali teljesítőképességünket, mindenképpen vessük be az alábbi praktikákat:

• lefekvés előtt szellőztessük ki azt a helyiséget, amelyben aludni szoktunk,

• figyeljünk oda arra, hogy mindig legyen rend körülöttünk,

• lefekvés előtt két órával már ne fogyasszunk nehéz ételeket, koffeintartalmú vagy szénsavas italokat,

• közvetlenül elalvás előtt ne végezzünk megerőltető testmozgást, ami a pulzusszámot megemeli,

• fogyasszunk az elalvást segítő gyógynövényekből készült teákat: jázmint, kamillát, levendulát, citromfüvet,

• próbáljunk ki a gyógynövény alapú nyugtató, altató hatású készítményeket.

Amennyiben a fentiek ellenére sem tapasztalunk változást és a probléma továbbra is fennáll, mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert a hosszú távú kialvatlanság akár súlyos egészségügyi problémákhoz is vezethet.