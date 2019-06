Gyakran tapasztalod, hogy akár napokig, hetekig nem vagy éhes? Ennek számos oka lehet, amelyekre jobb odafigyelni.

Csak azért eszel, mert tudod, hogy kell a tested működéséhez? Gyakran tapasztalsz étvágytalanságot? A Mens's Healthnek szakértők mondták el, mik állhatnak amögött, ha semmilyen ételt nem kívánunk.

Időjárás

Már nagyanyáink is tudták, hogy a nyári kánikulában a könyebb ételeket, gyümölcsöket fogyasztjuk szívesebben. Amikor pedig hideg az időjárás, inkább a nehezebb ételeket kívánjuk.

Megfázás, fertőzés

Amikor megfázunk vagy elkapunk valamilyen fertőzést, rosszul érezzük magunkat, nem fogadja be a táplálékot a szervezetünk. Ez fogyást is eredményezhet, érdemes orvoshoz fordulni. Ugyanígy egyes gyógyszerek mellékhatása is lehet étvágytalanság.

Stressz

Vannak emberek, akik a feszültséget evéssel vezetik le, ám gyakoribb az, hogy az idegesség miatt nincs étvágyunk. A stressz ugyanis felszabadítja az epineprin nevű hormont, amely megszünteti az éhségérzetet.