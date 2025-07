Kinél lapul minirépa, kinél padlizsán? - Ezek a legnagyobb és legkisebb hollywoodi férfiasságok

5. Viggo Mortensen

A Captain Fantasticben és már korábban is többször villantott, mindig emlékezeteset. Viggo Mortensen mérete szinte külön szereplőként volt jelen a jelenetekben.

6. Antonio Banderas

A latin macsó a ’80-as években kendőzetlenül adta át magát a színészmesterségnek, és azóta is legenda maradt, nem csak Zorróként. Antonio Banderas háza táján tényleg nem lehet kérdés, hogy a méret a lényeg.

Antonio Banderas férfiassága nem csak a latin vér miatt szerezte meg ezt az előkelő helyet.

Forrás: Getty Images

7. Colin Farrell

Csábító, ír, sármos, és nem mellékesen hosszú. Colin Farrell Az igazság nyomában és más filmek révén bekerült a “nagy nevek” közé, méghozzá szó szerint.

8. Robert De Niro

A legendás színész már fiatalon is bátran vállalta férfiasságát. A Huszadik század című filmben például Robert De Niro meglepően sokat mutatott. Egy biztos: ő sosem félt önmaga lenni.

9. Alexander Skarsgård

A True Blood rajongói tudják, miről beszélünk… Alexander Skarsgård egyes jelenetei igazán vérpezsdítők voltak. A svédek tudnak valamit, az biztos.

Alexander Skarsgard férfiassága igen megnyerő.

Forrás: Getty Images

10. Tom Hardy

A brit színész nem épp a méretéről híres – sőt, Shia LaBeouf szerint inkább “kis csomagja” van. Tom Hardy ettől még magabiztosan mutatja meg magát a vásznon, például a Bronsonban, a mi legnagyobb örömünkre.

11. Tom Cruise

A Tökéletes mozdulatok című filmben Tom Cruise dobott a nézőknek egy gyors, de sokatmondó villantást. Bár Hollywood egyik legnagyobb neve, nála nem feltétlenül a méret áll a középpontban, de kisugárzásban verhetetlen.

12. Jude Law

A ’90-es évek szexszimbóluma nem csak aranyos pofival hódított. A Tehetséges Mr. Ripley-ben megmutatta, hogy bizony a Jude Law- sárm verhetetlen, ami azonban a férfiasságáról már kevésbé mondható el - persze ne legyünk gonoszak.

13. Leonardo DiCaprio

A Titanic sztárja fiatalon, a Teljes napfogyatkozás című filmben teljesen meztelen jelenetben szerepelt. Bár ez alapján Leonardo DiCaprio esetében nem a méret a fő téma, a karizma és a tehetség tökéletesen ellensúlyoz mindent.

Vajon mit szólna ehhez a listához Leonardo DiCaprio?

Forrás: Getty Images

A férfiasság kérdése persze nemcsak a filmvásznon téma, a külföldi sztárhírek is gyakran szólnak a méretről. Amikor Ariana Grande elszólta magát exéről, Pete Davidsonról, és finoman utalt arra, hogy a humorista bizony nem kis csomaggal rendelkezik, az egész internet felrobbant. Pete végül kénytelen volt megszólalni, és szinte zavartan próbálta leplezni: „Ez egy teljesen normális méretű p*nisz.” Persze, mi mást is mondhatna? A showbiznisz világában azonban nincs megállás: Paul Rudd és Chris Evans közt zajlott egy igencsak fallikus párbeszéd, amely során Chris egyszerűen rákérdezett barátja hímtagjára. Paul frappáns válasza? „Még a fizetésemnél is nagyobb.” Nos, ha ez igaz, akkor Rudd nemcsak a vásznon, hanem az életben is igazi szuperhős.