Ezt a 3 csillagjegyet megbolondítja a Vénusz – Igazi flörtkirálynőkké válhatnak

Ha a három csillagjegy közül az egyik vagy, akkor most kirobbanó hangulatban leszel. A Vénusz az Ikrek jegyébe lép, és ezzel csintalan korszak indulhat meg számodra.

A Vénusz hatására 3 csillagjegy folyamatosan bókokat oszt majd július végéig

Forrás: Shutterstock

Miért különleges a Vénusz ?

A bolygó a római istennőről kapta a nevét, aki a mítoszok szerint a szerelemért és termékenységért volt felelős, és örömre buzdította az embereket. A Vénusz a horoszkópban a szerelemhez és a szépséghez kötődik, megmutatja, hogy mi az, amit igazán értékelünk magunkban és másokban. A harmónia és kiegyensúlyozottság érzését sugározza.

Mit indít be alapvetően a Vénusz az Ikrekkel?

Az Ikrek csillagjegybe átlépő Vénusz felpörgetheti a társasági életedet, könnyen flörtölésekbe bonyolódhatsz. A páros pajkosságra és játékosságra nevel. Gyakran humoros csevegésekbe keveredhetsz a pasikkal. Ugyanakkor a felelősségteljes hozzáállás felé is vezérelnek, hogy megtanuld azt, hogy a kis felszínes kapcsolatok mögött is keress mélyebb értékeket. Sziporkázhatsz, mivel a csillagállás, a kreativitást, és a kommunikáció területét is erősíti.

A randihatás

Az asztrológia szerint az együttállás a randikra is hatással lehet. Ha máskor nem, akkor majd most megengedheted magadnak, hogy olyan pasival randevúzz, aki jóval túlmutat az ideálodon. Ha párkapcsolatban élsz, akkor most tökéletesen működhetnek a különféle szerepjátékok a hálószobában.

Őrült hobbik

Ebben az időszakban azt veheted észre, hogy a furcsa hobbikra és tevékenységekre indulsz be. Lehet, hogy húsevő virágokat kezdesz el nevelni, vagy kitalálod, hogy megdöntesz valamilyen bizarr világrekordot, de az is előfordulhat, hogy megtanulsz káromkodni észtül.

A három csillagjegy, akiket biztos elkaphatnak

Három jegy, aki feltehetően nem menekülnek a Vénusz-Ikrek párostól.

Ikrek:

Teljesen bolondos leszel. Azt érzed, mindig jól kell kinézned, és jól kell érezned magad. Félistennőként vonulsz be minden társasági eseményre. A flörtölés teljesen bepörgethet.

Mérleg:

Könnyedséget kapsz majd ettől az időszaktól. Az intimitásról, és a vonzalomról teljesen átalakulhat a véleményed. Ha eddig szigorú elveid voltak a két témával kapcsolatban, akkor most hirtelen, nagyon meglepő módon laza felfogású lehetsz.

Nyilas: