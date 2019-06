A nők esetében más tünetek jelentkeznek szívinfarktusnál, ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk velük.

A szívinfarktus jelei a nőknél és a férfiaknál eltérőek lehetnek. Habár a hölgyeknél is előfordul a mellkasi szorítás, egészen más tünetek is utalhatnak komoly bajra. Olyanok, amelyek ártatlannak is tűnhetnek – írja a Ripost. Fontos résen lenni, íme, tehát azok a jelek, amelyek akár komoly bajra is utalhatnak a mellkasi szorításon vagy a légszomjon kívül.

Hányinger, hányás

Szédülés

Gyengeség

Szokatlan fáradtság, kimerültség

Kellemetlen gyomortáji érzés

Természetesen nem feltétlenül jeleznek szívinfarktust ezek a tünetek, de ha légszomjat, hányingert, gyengeséget érzünk, forduljunk orvoshoz, azzal nem árthatunk.