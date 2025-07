A párkapcsolati szakértő kitálalt: Katy Perry és Orlando Bloom házassága az elejétől halálra volt ítélve

Csak idő kérdése volt, hogy mikor szakít egymással Katy Perry és Orlando Bloom - állítja egy elismert pszichológus. A párkapcsolati szakértő szerint bármilyen kapcsolatot tönkretenne, ha annyire különböző életvitelt élnének mint a sztárpár. Katy Perry karrierje ugyanis évről-évre csak egyre feljebb ívelt, és sorra érkeztek hozzá a koncertfelkérések, miközben Orlando Bloom a filmezés mellett gyereket nevelt és sokszor egyedül tartózkodott az otthonukban, miközben a felesége turnézni járt.

Katy Perry és Orlando Bloom házassága zátonyra futott: a párkapcsolati szakértő szerint a kapcsolatuk az elejétől kezdve halára volt ítélve

Forrás: Getty Images

Katy Perry és Orlando Bloom házassága fenntarthatatlan volt hosszútávon a szakértő szerint

A Mirror Dr. Laura Muldoon elismert párkapcsolati szakértő és pszichológus véleményét kérte ki arról, hogy vajon miért futott zátonyra a sztárpár házassága. A szakember véleménye szerint már a kezdetektől a levegőben volt, hogy nem egymás mellett fog megöregedni Orlando Bloom és Katy Perry, és szerinte ez azért van így, mert az énekesnő turnéjai, és a hollywood-i színész több hónapos filmforgatásai nem összeegyeztethetőek. Ez pedig bármilyen erős köteléket képes szétszakítani.

Katy zsúfolt koncertnaptára, és Orlando filmes kötelezettségei folyamatosan különböző helyekre sodorta őket. Egyre több időt töltöttek külön, és amikor két ember ennyire drasztikusan eltérő mindennapi életet él, akkor az érzelmi kapcsolatuk is csorbát szenved. Nem a szeretet hiányáról van szó, hanem a közösen eltöltött minőségi idő hiányáról.

- kezdte beszámolóját a pszichológus a lapnak. Dr. Laura Muldoon szerint a házaspár dolgát nehezítette az is, hogy különböző módon álltak hozzá a gyerekneveléshez is. Orlando Bloomnak már volt egy fia Miranda Kerrertől, és őt a mozaikcsaládjukban nevelték, amely néhány éve egy új taggal bővült, miután megszületett Katy Perryvel közös kislánya Daisy is. A gyereknevelési feladatok azonban sokszor Orlandora maradtak, amikor a felesége turnézni indult, vagy új dalokon dolgozott.

Egyértelműen szeretik a kis Daisy-t is, de rájöttek, hogy meg kell őt védeniük attól, hogy eltávolodjanak egymástól. Amikor a szülői prioritások nem egyeznek, az hosszútávon mindig súrlódásokhoz vezet. Katy és Orlando kapcsolata szenvedélyes volt, de hosszútávon fenntarthatatlan. Eltérő életmódjuk, érzelmi szükségleteik, és a szülői kihívások terén olyan szakadékok születtek köztük, amelyeket egy párterápia vagy a köztük lévő szeretet és tisztelet önmagában nem tud áthidalni

- zárta sorait a pszichológus.