Most bárkit elcsábíthatsz – A Merkúr és az Oroszlán felpezsdíti júliusban a szerelmi életedet

A Merkúr július végéig az Oroszlán csillagjegyben marad, ez pedig sokat segíthet neked, ha a szerelmet keresed. Ha már régebb óta üres a szerelmi életed, akkor most nem lesz akadálya a szenvedélyes randizásnak.

A Merkúr és az Oroszlán egy hónapig vállvetve segíti a szerelmi életedet

Forrás: Shutterstock

Hogyan segíthet a Merkúr és az Oroszlán a szerelmi életeden?

A Merkúr az üzenetküldés és a közösség bolygója, az Oroszlán jegyet pedig a Nap uralja, az identitás és a belső gyermek csillagállása. Ez pedig egy igazán tüzes és mindent elsöprő kombináció lehet a párkeresésedhez. Itt az idő, hogy szavaidon keresztül ténylegesen közvetítsd, ki is vagy.

Neked mit kell tenned a szerelemért?

Ez az időszak tökéletes arra, hogy elfelejtsd az unalmas kezdőmondatokat, és hogy megnyílj ténylegesen egy randipartner előtt. Azt tapasztalhatod a csillagok hatása miatt, hogy egyre társaságkedvelőbb leszel a következő pár hétben, és az önkifejezésed természetes és elragadó lesz.

Az asztrológusok szerint, ha randiappokat használsz az ismerkedéshez, itt az idő, hogy átgondold a bemutatkozásod, írj egy újat, mert most sziporkázhatsz, őszintébb lehetsz, és így sokkal nagyobb esélyekkel indulhatsz a társkeresésben.

Az Oroszlán ugye az üvöltéséről híres, a következő néhány hétben érdemes követned a példáját, az üzeneteidben, a bemutatkozásodban neked is erőteljesen kell hallatnod a hangodat, meg kell mutatnod, milyen különleges vagy, és nem szabad visszafognod magad a kommunikációban. Ha egy randin beszélgetsz, akkor ne azt mondd majd, hogy: "Szeretek túrázni." Nevezd meg például a legfurább nassolnivalót, amit mindig magaddal viszel, vagy meséld el egy vicces vagy bizarr kirándulós történetedet.

A szakemberek szerint alapvetően kerülni kell azt, hogy másnak mutasd magadat egy találkozó során, és tompítani sem szabad a gondolataidon, mert ez gátolhatja a valódi intimitás kibontakozását.

A jelentéktelen csevegés megszokottá vált a társkereső alkalmazásokban is, de a szakértők szerint egy merész, de udvarias első üzenettel a másik fél azt érezheti, hogy komolyan gondolod az ismerkedést, vagy pedig ha egy kicsit szemtelen is vagy, azzal is felkeltheted azonnal a partner figyelmét.