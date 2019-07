A rossz lehelet sokaknak okoz problémát, a kiváltó okai pedig többfélék lehetnek. Előfordul, hogy belső szervi megbetegedések állnak a hátterében, de a leggyakoribb okai a nem megfelelő szájhigiéniában keresendők, így könnyen orvosolhatók. Cikkünkben körüljárjuk, mit tehetünk azért, hogy a szájüregünk minél "tisztább", baktériummentesebb legyen.

1. Baktériumok okozzák a leggyakrabban a kellemetlen leheletet

Egy-egy étel fogyasztása átmenetileg sokaknál okoz kellemetlen leheletet: a fokhagyma, a hagyma vagy akár bizonyos sajtok, kávé, alkohol, cigaretta után a fogmosás sem mindig hoz megnyugtató megoldást. Ha azonban rendszeresen ezzel a problémával küszködsz, akkor érdemes egy soron kívüli látogatást megejteni a fogorvosnál, mert lehet, hogy egy rossz fog vagy időközben kialakult fogkő okozza a gondokat. Ha a szakember is mindent rendben talál, szájhigiéniai okok állhatnak a háttérben, ha valaki nem harcol megfelelően a szájában elszaporodó baktériumok ellen, akkor bizony előjöhet a probléma. Ezek az emésztéshez szükséges baktériumok egy idő után méreganyagokat termelnek, és rossz szagúak. Nézzük, hogyan is tehetünk a baktériumok elszaporodása ellen.

2. Nem elég, ha fogat mosol, a nyelvedet is tisztítsd meg alaposan!

Azzal mindenki tisztában van, hogy a minimum napi kétszeri fogmosás elengedhetetlen – de a legjobb, ha ebéd után is fogat mosunk – a megfelelő szájhigiéniához. Fontos azonban, hogy ne kapkodjuk el, legalább két percig tisztítsuk a fogainkat, a fogkefét pedig havi rendszerességgel cseréljük. Azt azonban kevesen tudják, hogy nem csak a fogainkat kell megtisztítanunk: amíg a fogmosás huszonöt százalékkal, addig a nyelv megtisztítása hetvenöt százalékban szünteti meg a szájszagot, így erről sem szabad elfeledkeznünk. A nyelv felszínét egy folyamatosan elhaló és újratermelődő hámréteg fedi, amelyen nagyszerűen megélnek a baktériumok, egészen addig, míg le nem kaparod őket, az erre a célra kialakított nyelvtisztítóval vagy fogkefével.

3. A fogközökre is figyelj oda! Használj fogselymet vagy fogköztisztítót!

Ma már a fogselyem mellett többféle, apró kefécske közül is választhatsz, amelyekkel könnyedén hozzáférhetsz a fogközökhöz. Ezek használata azért különösen fontos, mert segít eltávolítani az ételmaradékot, lepedéket a fogak közötti apró résekből, ahová a fogkefe sörtéi már nem tudnak bejutni. A fogselymet a fogfelszínre feszítve kell bevezetni a fogközbe. Ezután oda-vissza mozgatva ajánlatos kihúzni úgy, hogy a fogínyt közben ne sértsük meg. A fogköztisztító kefék hasonló módon működnek, azokkal is kényelmesen hozzáférünk a beragadt ételmaradékhoz.

Megfelelő szájhigiéniával sokszor az afta is megelőzhető A szájnyálkahártya gyulladása szinte mindenkit érint: van, akit élete során csak néhányszor, míg mások rendszeresen küzdenek vele. Az egyik legkellemetlenebb ezek közül az afta, ami tulajdonképpen egy fájdalmas, gyulladásos udvarral körülvett felületes hámhiány a szájüregben a pofa, az ajkak, a szájpad, a nyelv és a garat nyálkahártyáján. Súlyosabb formájában lázzal, levertséggel, rossz közérzettel és nyirokmirigy-duzzanattal is járhat. Kialakulásának okai nem tisztázottak, de általában valamilyen, a szervezetet ért behatás következtében keletkezik, de összefügghet a fokozott stresszel, a legyengült immunrendszerrel, bizonyos tápanyagok hiányával és egyes betegségekkel. Kialakulását vagy rosszabbodását elősegíthetik sérülések, mint a fogkefe sörtéje vagy a fogszabályozó által okozott sérülések, és bizonyos ételek, például citrusfélék, csokoládé vagy fűszerek fogyasztása, de akkor is fokozott veszélynek vagyunk kitéve, ha nem figyelünk oda gondosan a száj- és fogápolásra, és hagyjuk, hogy a baktériumok elszaporodjanak a szájüregünkben. Ezek az apró kis pattanásszerű képződmények, amelyek körülbelül egy hétig keserítik meg az életünket, igen érzékenyek a forró ételekre, italokra, dörzsölésre. Jó hír azonban, hogy ma már vannak kimondottan aftát célzó gyulladáscsökkentő készítmények, amelyekkel a fájdalmat is enyhíthetjük, és a gyógyulást is felgyorsíthatjuk.

4. Félévente látogasd meg a fogorvosod: távolíttasd el a fogköveket!

Ha nem észlelsz bajt, akkor is jó, ha félévente meglátogatod a fogorvosodat. Egyrészt, mert a vizsgálattal az egészen apró lyukak, elváltozások is idejében kiszűrhetők, másrészt a legtöbb embernél ennyi idő alatt kisebb-nagyobb mértékben – a legalaposabb tisztítás ellenére is – kialakul a fogkő. A fogkő szintén melegágya a baktériumok szaporodásának, ezenkívül pedig elhanyagolva súlyos fogágybetegséget, fogínysorvadást okozhat, amely a fogak elvesztéséhez vezethet.

5. A nem megfelelő szájhigiénia súlyos betegségek forrása lehet

Kutatók szerint szoros kapcsolat van a rossz szájhigiénia és a különféle komoly megbetegedések között. Állítják, a rossz szájhigiénia összefüggésbe hozható az impotencia kialakulásával. A fogínybetegség, amely a fogmosás hiányában alakul ki, olyan következményekkel járhat, amely károsítja a véredényeket. Ez pedig azt idézi elő, hogy nem jut elég vér a péniszbe, tehát az képtelen lesz az erekcióra. Korábbi vizsgálatok igazolták, hogy a fogágy betegségeit és a fogíny gyulladását okozó baktériumok a szívroham és a szélütés kialakulásában is közrejátszhatnak, de arról is olvasni, hogy a szellemi leépülés leggyakoribb formájában, az Alzheimer-kórban elhunyt emberek agyában több olyan baktérium volt jelen, amely kapcsolatba hozható a fogágybetegségekkel.