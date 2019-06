Sas Józsefet új intézménybe szállították át, itt már egyénileg foglalkoznak a gyógyulásával. Barátja, Baranyi László színművész már ott látogatta meg, és elárulta, hogy van most a színész.

Sas József thaiföldi nyaralásuk alatt lett rosszul, kétoldali agyvérzést kapott. Külön repülőgéppel szállították haza, hogy itthon folytassák a kezelését. Több intézményben is ápolták a komikust, nemrég pedig egy új helyre szállították. Barátja, Baranyi László színművész legutóbb már itt látogatta meg Sas Józsefet.

"Néhány napja szállították át, pénteken már az új helyén jártam nála! Nagyon jó körülmények közé került Jóska, itt egyénileg foglalkoznak vele." - mondta a Blikknek a színész. Ez nagy könnyebbség Sas József feleségének, Zsuzsának is, hiszen nem kell annyit utaznia: ő már a végkimerülés határán állt.