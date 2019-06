A végkimerülés határán van Sas József felesége

Zsuzsa asszony már három hónapja jár a 80 éves Sas Józsefhez a kórházba, és ez még hosszú hetekig így lesz, de akár hónapokig eltarthat a humorista kezelése.

"A végkimerülés határán állok, az erőm a végét járja. Egész nap rohanok, beteget ápolok, ügyeket intézek, szinte minden feladat rám szakadt. Nagyon sokan érdeklődnek Jóska iránt, amiért hálásak is vagyunk. Van olyan barátunk is, aki néha bejön a kórházba. Mindig örülünk a látogatóknak, sok lelkierőt adnak mindkettőnknek. (...) Néha már azt sem tudom, hol áll a fejem, annyi mindent kell csinálnom. Reggel korán kelek, bevásárolok, aztán gyorsan főzök valamit, mert szinte mindennap friss ebédet viszek be Jóskának. Jó néhány órát ott vagyok vele, utána rohanok haza, mosok, takarítok, vezetem a háztartást, majd a tiszta ruhákat viszem be neki a kórházba. Este már hullafáradt vagyok, mire ágyba kerülök, és utána kezdődik elölről az egész. Néha már tényleg azt sem tudom, mihez kapjak, mit csináljak előbb. De nem akarok panaszkodni, nem kell sajnálni! A férjemről van szó, bármit megtennék érte. A legfontosabb, hogy jól legyen, de nagyon szeretném, ha Jóska már itthon lenne" - mondta a BlikknekZsuzsa asszony.



Sas József Thaiföldön kapott agyvérzést februárban. Állapotát egy phuketi kórházban stabilizálták, majd egy betegszállító repülőgéppel hozták haza. Először a János kórházba került, most az Országos Rehabilitációs Intézetben kezelik.