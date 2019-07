A menstruációs ciklust a női nemi hormonok szabályozzák bonyolult, de jól működő rendszerben azért, hogy a havi vérzés a megfelelő időben érkezzen. Kényes egyensúly ez, amelyet sok hatás felboríthat, ez pedig cikluszavarhoz, rosszabb esetben pedig akár a menstruáció kimaradásához is vezethet. Összeszedtük, mi minden okozhat vérzészavart: ezekre kell figyelnünk.

A női nemi működés ciklusos rendben zajlik, vagyis átlagosan 28 naponként érkezik a menstruáció. Vannak, akiknek már az első vérzéstől kezdve beáll egy viszonylag pontos működés, mások azonban folyamatosan változó ciklussal küzdenek. De hogy megértsük, mi minden vezethet rendszertelen havi vérzéshez, előbb azt kell tisztáznunk, mit is jelent a ciklus, és mi szabályozza.

A menstruációs ciklus hossza a két menzesz első napja között eltelt időszak. Ez átlagosan 28 nap, ami egyénenként változhat – a 21-35 napos ciklus is normális. A ciklus első napja a vérzés első napja. Ezzel egy időben megkezdődik a peteérés, a 14. nap körül pedig megtörténik az ovuláció (tüszőrepedés), ez után pedig a petesejt elkezd haladni a méh felé. Ezalatt megvastagszik a méh nyálkahártyája, amely a tüszőrepedés után minőségi változásokon megy át, hogy felkészüljön a megtermékenyített petesejt befogadására. Ha a megtermékenyülés nem következik be, úgy a petesejt felszívódik, a nyálkahártya pedig leválik, és menstruációs vérzés formájában távozik. Ezt a folyamatot különböző hormonok, köztük az ösztrogén és a progeszteron összehangolt munkája szabályozza. Ha tehát a havi vérzés folyamatosan rendszertelenül érkezik, a ciklus túl rövid vagy túl hosszú, hormonális okokra gyanakodhatunk.

A szervezetünk hormonrendszerének egyensúlyát sok minden felboríthatja, ezt pedig mindenképpen ki kell vizsgáltatni, ugyanis olyan komoly betegségek is húzódhatnak a háttérben, mint az inzulinrezisztencia vagy a pajzsmirigy működési zavara, de egyéb hatások is befolyásolhatják a működését.

Túl sok stressz, túlhajszoltság A stressz negatív hatása nem ismeretlen az emberek előtt, a tartósan fennálló feszültség a szervezetünk egészére kihat, és akár komoly egészségkárosodást is okozhat, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét. A hormonrendszer működését is összezavarhatja, és ilyen esetekben nem ritka, hogy késik a menstruáció, vagy teljesen kimarad. A túlzottan megterhelő testmozgás, vagy egyéb túlhajszoltság is stressz a szervezet számára, ilyen esetekben ugyancsak gyakran előfordul a vérzés ciklusának felborulása.

Alvászavar Az alváshiánynak és az alvászavarnak súlyos egészségügyi hatásai lehetnek, és messze túlmutatnak azon, hogy folyton fáradtnak érezzük magunkat. Az agyunk sem képes megfelelően működni elegendő pihenés nélkül, ez pedig a menstruációs ciklust is összezavarja, mivel az alvásért felelős hormon, a melatonin az ivarszervekre szintén hatással van. Nem beszélve arról, hogy fáradtan ingerültebbek vagyunk, ez pedig stresszhormonok termelődésével jár.

Helytelen étkezés Az egészséges étrend a szervezetünk megfelelő működésének alapja, így a rendszeres ciklusnak is. Ahhoz, hogy minden élettani folyamat megfelelően működjön, változatos étkezésre van szükség, ennek hiányában ugyanis nem jut elegendő tápanyag a szervezetbe, ez pedig sok egyéb egészségügyi következményen túl azt is eredményezheti, hogy késik vagy kimarad a menstruáció.

SúlyproblémákA túlságosan alacsony testsúly vagy a komoly felesleg is okozhat zavart a havi vérzés rendszerességében. A kóros soványság és a koplalás következtében nemcsak a menstruáció maradhat ki, hanem a peteérés is. A túlsúly ugyanúgy cikluszavarral járhat, mert a nagy mennyiségű zsírszövet hatással van a női nemi hormonok működésére.