Régi álma vált valóra Polgár Tündének, aki családjával egy háromhetes túrán vett részt Kínában. A nyaralást egy rosszullét árnyékolta be csupán.

Gyerekkora óta nagy vágya volt Polgár Tündének, hogy egy hosszabb kínai utazáson vegyen részt, megcsodálva a távol-keleti ország legszebb látnivalóit.

„Gyerekkorom óta szerettem volna eljönni ide, és megismerni ezt a mitikus világot. Végül tényleg minden álmom teljesült, mert mindent megnéztünk. Pekingben kezdtünk, onnan mentünk Tibetbe, majd Csungkingbe, aztán a Jangce folyón lehajóztunk Sanghajig. A következő állomás Makaó volt, ahonnan Hongkongba mentünk, végül Pekingből repültünk haza” – írta meg a Vasárnapi Blikk nyomán a Blikk.

Tibeti szállásuk 3600 méteren volt, amit nehezen viselt a celeb szervezete.

„Oxigénhiányos állapotba kerültem. Zihálva ébredtem, kapkodtam a levegő után. Eleinte azt hittem, hogy majd magától hozzászokik a szervezetem a tibeti helyzethez, de csak két nappal később lett jobb. Kaptunk gyógyszert, és a szálloda orvosa is állandóan megvizsgált minket, vigyázott ránk. Még éjszaka is rajtam volt az oxigénmaszk” – számolt be a luxusfeleség az egzotikus utazásáról.