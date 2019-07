Bangó Marika sokáig szenvedett gerincsérve miatt, de végre megszűntek a fájdalmai.

Bangó Marika tavaly óta szenvedett, ugyanis gerincsérvvel küzdött, ráadásul csípőízületi gyulladást kapott. Az operációra csak néhány hónapja került sor, és szerencsére mára megszűnt a fájdalma.