Mindössze egy óra búvárkodás kellett ahhoz, hogy egy tinilány elképesztő égési sérüléseket szenvedjen a nyaralása alatt. Fotóját figyelmeztetésképpen osztotta meg közösségi oldalán.

Kubában nyaralt családjával egy tinilány, aki a nyaralás utolsó napján még búvárkodott egyet. Bár alig egy órát töltött így a vízben és saját bevallása szerint be is kente magát napvédővel, a nap sugarai olyan erősek voltak, hogy elképesztő égési sérüléseket okoztak nála: hólyagosra égett a háta – tudatta a foxnews, a fotót is itt nézheted meg.

Ma már otthon van, lábadozik és elmesélte történetét a közösségi oldalán, hátha valaki tanul a hibájából.