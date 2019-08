Balzsay Károlynak másodjára is sikerült legyőznie a rákot: tünetmentesen ünnepelte 40. születésnapját.

Balzsay Károly kálváriája évekkel ezelőtt kezdődött, de akkor sikerült legyőznie a gyilkos kórt. Ezután sokáig nem volt semmilyen problémája, ám tavaly év elején ismét kiújult a rák. Hiába akarta, nem halogathatta tovább a beavatkozást, amellyel reményeik szerint a mostani gyógyulás véglegesnek tekinthető.

A küzdelme során a legnehezebben azzal a gondolattal birkózott meg, hogy mi lesz a családjával. „Öt évvel ezelőtt is azon aggódtam, és most is" – árulta el a Mokkában. Hozzátette azonban, hogy szerencsés, hiszen minden pozitívan, kiszámíthatóan zajlott: nagyon jól reagált a kezelésekre, és a beavatkozások is sikerrel záródtak.