Akár 20 évvel is kitolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek jelenthet segítséget.

Az eljárást mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó brit szakemberek egy csoportja dolgozta ki. A tudósok szerint a beavatkozás rengeteg nő számára kínálhat könnyebbséget olyan betegségek kezelésében, mint a változókorral járó szív- és érrendszeri gondok vagy a csontritkulás. Több millió nőnek pedig azáltal javulhat az életminősége, hogy később tapasztalják meg a menopauzával járó gyakoribb tüneteket, mint a rossz hangulat, a szorongás, az alvási nehézségek, a hőhullámok, az éjszakai izzadás és a csökkenő nemi vágy. A 7 ezer és 11 ezer font közötti eljárást 40 év feletti nőknek kínálja a birminghami székhelyű ProFam cég, amelyet Simon Fishel, a mesterséges megtermékenyítés területének ismert kutatója állított fel más specialistákkal együtt.





Az eljárást, amelynek keretében kulcslyukműtéttel petefészekszöveteket távolítanak el a nők szervezetéből és fagyasztanak le, hogy aztán a menopauza kezdetével visszaültessék a szervezetbe, eddig kilenc páciensen próbálták ki. A szöveteket a csökkenő hormonszint növelése érdekében jellemzően bő vérellátású helyre ültetik vissza a testben, például a hónaljba.

Simon Fishel a The Guardian című lap hétfői számának azt mondta, az eljárásnak rengeteg haszna lehet. "Ez az első projekt a világon, amely egészséges nők petefészekszöveteit őrzi meg krioprezervációval pusztán a változókor elhalasztására" - fogalmazott a vezető orvosok egyike, Yousri Afifi a The Times című lapnak.



Hasonló eljárást már alkalmaznak olyan lányok és nők termékenységének megőrzésére, akik rákkezelés előtt állnak. Nekik, ha a terápia után úgy döntenek, hogy gyereket szeretnének, a petevezetékbe ültetik vissza a lefagyasztott szöveteket.

Az, hogy a menopauza hány évvel tolható ki a beavatkozás révén, attól függ, hány éves a páciens a szövetvételkor. Egy 25 éves nőtől származó szövet akár 20 évvel is kitolhatja a változókor kezdetét a visszaültetés után, egy 40 éves nőtől származó viszont lehet, hogy csak öt évvel.

Richard Anderson, az Edinburghi Egyetem kutatója a beavatkozással kapcsolatban azt mondta, "nem újdonság, hogy a lefagyasztás és a későbbi visszaültetés helyreállíthatja a hormonszinteket, de az kevésbé világos, hogy ez biztonságos-e".

A mesterséges megtermékenyítést viszont nagyban segítheti Simon Fishel szerint: az eljárás révén elkerülhető a gyógyszerek alkalmazása a petefészkek stimulálására, és sokkal több petesejt lehet.